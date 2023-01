Festival de Teatro do Tapajós seleciona 10 espetáculos de quatro estados do Brasil

Primeiro Festival de Teatro do Tapajós será realizado no município de Santarém, oeste do Pará. Oito espetáculos foram selecionados para participar da mostra competitiva e dois subirão ao palco como grupos convidados - com representantes de Santarém, Belém, Manaus e Goiânia. Os escolhidos irão concorrer a prêmios em dinheiro para as melhores montagens cênicas e ainda irão ganhar um cachê no valor de R$3 mil reais. O evento acontece de 7 a 16 de fevereiro deste ano na Casa da Cultura. Entrada gratuita.

Essa manifestação artística é uma oportunidade para a comunidade santarena ter acesso a cultura de forma gratuita. Realizado pela associação artístico cultural Olho D’água, o festival tem o patrocínio exclusivo da Equatorial Energia, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura.

De acordo com o organizador do evento, Elder Aguiar, as apresentações cênica fomento o trabalho teatral de várias regiões, pois o evento abrange uma programação extensa de apresentações, oficinas, encontros, workshops e palestras abertas para o público em geral. “Os inscritos no evento foram avaliados por uma comissão de seleção composta por três especialistas com conhecimento notório na área de artes cênicas. Os espetáculos e as propostas de ações formativas primeiro passaram pela etapa documental e depois foram avaliados de forma online”, explicou.

Selecionados

Dos 10 espetáculos escolhidos, oito estarão na Mostra competitiva que são eles: Chica Fulô De Mandacaru de Macapá, da Associação Artística Cultural “Oi Noiz Aki”; Tucumã & Buriti de Manaus, com o grupo Jurubebeas de Teatro; Sarau do Feupuudo também de Manaus, com o autor Marcos Efraim; de Santarém tem a peça “Exagero Total”, do ator George Alan Pisa, de Santarém, e Cauré: O Espírito do Tempo e a Cuia-Do-Destino, do Grupo Teatral Cauré. E ainda três grupos de Belém - Cia de Circo Nós Tanto com a apresentação “Circo e Carimbó”; a cênica de “Divinas Cabeças”, da atriz Andréa Flores, o teatro de Amazônia na Mala, com o ator Kadu Santoro.

Esses grupos concorrem nas categorias de melhor espetáculo, melhor ator, melhor atriz, melhor figurino, melhor cenário e melhor sonoplastia. “O Festival consiste em um evento competitivo com premiação para as melhores montagens cênicas”, endossou, Elder.

No palco terá ainda dois espetáculos convidados, um de Santarém e outro de Goiânia, Desimpério, do grupo Lurupari e Balanço Da Canoa, do grupo de teatro Gti, respectivamente.

Para a Analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, Michelle Miranda, patrocinar projetos como o Festival de Teatro, significa fortalecer a cultura e os artistas regionais, o que é um pilar da distribuidora de energia.

“Em 10 anos no Pará, a Equatorial sempre buscou valorizar o que o Estado tem de melhor, e a cultura é uma característica que a empresa preza muito. Sabemos da importância de democratizar a cultura", reforça.

Para saber detalhes da seleção, premiação e apoiadores acesse o site.