Festival Nacional de Ballet realiza 11° edição em Belém e ressalta importância da dança

O "Festival Nacional de Ballet Clássico” (FENABAC) realiza a sua 11ª edição nos próximos dias 25 e 26 de abril de 2025, no Teatro do SESI, em Belém, capital do Pará. Sob coordenação do diretor artístico Maurício Quintairos e o diretor de produção Darly Quintas, o evento é uma forma de contribuição para o desenvolvimento e valorização dos profissionais da arte, apresentando, ainda, as diversas nuances do Ballet Clássico na atualidade, sua linguagem técnica/artística e ressaltando sua importância como agente fomentador de público e turismo.

Os ingressos para prestigiar esta edição do FENABAC são encontrados de forma on-line na plataforma Sympla, de segunda a sexta, das 09h às 18h, em dias de evento, até o início do espetáculo. Nos sábados, domingos e feriados, a compra será possível somente quando houver espetáculo, a partir das 14h.

VEJA MAIS

A programação do dia 25 começa às 16h e vai até às 18h, com uma aula intensiva comandada por Lucinha Azeredo – uma das homenageadas do evento – que estará ensinando suas técnicas de ballet. Este primeiro dia também contará com o Ballet Clássico Livre, liderado pelo prof° Artur Velarde. Já no dia 26, às 18h, ocorrerão homenagens e mostras de danças divididas em dois atos: o primeiro, chamado “Ballet Clássico de Repertório”, e o segundo, intitulado “Ballet Clássico Livre/Neo Clássico”. “Isso é muito importante porque as pessoas começam a integrar as suas técnicas e vivenciar a técnica de cada escola que propõe a questão do balé clássico”, afirma o diretor artístico.

Os preparativos para a edição deste ano estão a todo vapor, para que os presentes tenham uma experiência memorável. “A preparação está sendo intensa, formalizando todos os cuidados para que o evento aconteça da melhor maneira possível, para que a gente possa realmente realizar um grande evento, que é essa décima primeira edição”, garante Maurício Quintairos.

Para ele, a realização de mais uma edição do FENABAC é uma forma de resistência artística em meio ao desprezo desses tipos de eventos. “Realizar essa 11ª edição é muito importante porque deixa um legado muito sério dentro do nosso calendário no estado do Pará, ao nível de Brasil, porque os grandes festivais no Brasil estão se diluindo, estão terminando, estão fechando suas portas por motivos de patrocínio e de apoio. O festival do balé clássico nosso aqui tem esse diferencial”, afirma o diretor artístico. Para ele, um desses grandes pilares dessa força do ballet é o suporte oferecido pelas parcerias.

Ainda segundo Maurício, o papel do FENABAC é sempre se demonstrar a potência artística que o Pará possui no âmbito nacional e explanar os talentos do estado. “É evidente que a gente tem cuidados em fazer um evento grandioso, para que esse evento possa se perpetuar no calendário nacional e internacional dentro do nosso Estado, como um que realmente tem uma valorização muito grande ao nível técnico e profissional da área do balé clássico”, diz Quintairos.

Além disso, um dos objetivos desses festivais é, também, a preparação para o Dança Pará Festival, tradicional evento que proporciona prêmios de bolsas de estudos nacionais e internacionais. “A mensagem que o FENABAC vem passando é formatar todo um trabalho técnico das escolas dentro do evento, para que chegue no último momento, que é o Dança Pará Festival. Para que os paraenses que trabalham essas técnicas em suas escolas estejam preparados tecnicamente, para ele poder alcançar o objetivo dele no Dança Pará”, finaliza o diretor artístico do FENABAC.

Serviço

🩰O quê: 11° edição Festival Nacional de Ballet (FENABAC) 2025

📅Quando: 25 e 26 de abril

📍 Onde: Teatro do SESI, bairro do Marco, em Belém

Onde: Teatro do SESI, bairro do Marco, em Belém 📞Contato: 91999660101 (Telefone), @ciadarte (Instagram) e ciadeartesproducoes@gmail.com (E-mail)