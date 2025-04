Balé na vida adulta: dança ajuda a manter a saúde física e mental

Verônica Cordeiro, mãe de Pérola, se divertia arrumando a filha de três anos para as aulas de balé. Para ela, o momento de produzir a pequena, escolher o penteado e as roupas antes de levá-la para as aulas era um momento especial na rotina das duas. Inspirada pela filha, Verônica viu a oportunidade de realizar um sonho de infância e se matriculou no balé para adultos, aos 40 anos.

“Eu ficava observando as aulas dela pela porta para ver como é, e achei encantador a música, o movimento, as bailarinas todas bem arrumadinhas, com o cabelo igual, as roupinhas, sapatilhas. Sempre quis fazer balé, desde criança, mas na época não era possível”, relata Verônica.

“Quando surgiu a oportunidade de entrar no balé adulto, eu pensei: meu Deus, será que eu vou? Balé é só para quem começa quando criança. E não, isso é uma ilusão. A gente pode fazer balé em qualquer momento da vida”, diz Verônica. Apesar da dança ser comumente associada à infância, a prática na vida adulta pode trazer uma série de benefícios, como a melhoria da força muscular, do equilíbrio corporal e também relativos à saúde mental, já que ajuda a liberar hormônios como serotonina, endorfina e dopamina.

Mesmo na idade adulta, é possível iniciar a prática do balé (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Veja mais

Hoje, aos 46 anos, Verônica já está cursando o 5º ano do balé clássico, e concilia a vida de bailarina com a rotina de empregada doméstica, cozinheira e mãe. Além disso, assim como a filha, ela também tem discalculia, dislexia e lateralidade cruzada, condição onde a pessoa não possui uma dominância clara de um lado do corpo. “Descobri que o balé é muito mais que uma aula, a gente pode começar em qualquer etapa da vida, conhecer e se entregar, porque é uma aventura nova, diferente e única”, afirma.

Ao começar a dança na vida adulta, é mais difícil adquirir flexibilidade, entender os movimentos e criar uma consciência corporal, mas a tarefa não é impossível. “É uma arte que te proporciona um mundo amplo de música, de conhecimento de dança, dos movimentos, você se apaixona por isso. É uma sensação empolgante dançar e acertar um novo passo”, conta Verônica.

De acordo com Jaisa Beckman, professora de balé, praticar a dança ajuda no cognitivo, no físico e emocional. É possível, ainda, fortalecer os músculos. “O balé traz essa qualidade de movimentos, essa consciência corporal que todo bailarino precisa ter para qualquer outro tipo de dança que for fazer. Ele precisa da fluidez de copo, leveza, força. E o balé é a base de toda e qualquer dança”, afirma.

Balé na vida adulta faz bem para a saúde física e mental (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Corpo e mente

O balé trabalha com a amplitude dos movimentos e a flexibilidade, auxiliando no fortalecimento dos músculos. A partir disso, a postura, o equilíbrio e a coordenação motora melhoram, por meio de exercícios específicos para cada grupamento do corpo humano, onde são trabalhadas as partes superiores, inferiores, os músculos internos, entre outros.

Jaisa conta ainda que na escola onde trabalha, algumas bailarinas têm limitações nas articulações e nas aulas, elas têm a oportunidade de trabalhar os grupamentos musculares que sentem dificuldade, e ao decorrer das práticas os músculos se fortalecem, o que evita lesões futuras.

“Se temos um bailarino idoso ou com alguma deficiência, ou que tenha uma limitação mais grave, não existe impedimento para que ele faça a aula de balé. Pelo contrário, nós conversamos com cada aluno, vemos as dificuldades e adaptamos os movimentos e exercícios para que ele consiga executar também”, explica.

Na vida adulta, muitas vezes é preciso conciliar a rotina de estudos, trabalho e lazer com a vida familiar e os filhos, e é nesse momento que o balé pode se tornar uma válvula de escape, atuando para reduzir o estresse e a ansiedade. “As bailarinas adultas chegam na sala de aula felizes por realizar um sonho de infância. Nas aulas tem toda uma socialização, promovemos um ambiente positivo, e o balé traz isso para as pessoas. Pode ser homem, mulher, cada um com suas limitações físicas ou talvez mentais, nós vamos trabalhando todos os dias para que eles melhorem e saiam diferentes de como chegaram”, afirma Jaisa.

Para a bailarina Aymee Oliveira, a dança é um refúgio em meio a rotina intensa, cheia de desafios e responsabilidades. “No momento em que entro na sala de aula, tudo o que pesa se dissolve na harmonia dos movimentos e na melodia que preenche o espaço. A arte, a música e a dança me envolvem de uma forma que me fazem sentir mais leve, mais presente, mais eu. É como se, por alguns instantes, o tempo desacelerasse e eu pudesse simplesmente fluir”, relata.

“Na vida adulta, muitas vezes nos afastamos da arte, da liberdade do movimento, da beleza de simplesmente existir no presente. Mas o balé nos lembra que ainda podemos sonhar, nos desafiar e nos encantar com a própria jornada. Afinal, dançar é uma conversa silenciosa entre a alma e o corpo, e essa troca nunca deveria ter idade para acontecer”, reflete Aymee.

Confira a lista de benefícios do balé

Exercícios para o corpo e mente: a atividade aeróbica requer coordenação motora, memorização, musicalidade, entre outros, que exercitam o corpo por completo

Emagrecimento: o exercício leva a uma alta queima de calorias e pode ajudar quem está com sobrepeso

Melhora na postura: a boa postura é uma exigência da atividade e pode ser absorvida pelo corpo para outras horas e atividades

Flexibilidade: pelo processo natural de envelhecimento, o corpo humano acaba perdendo tônus e flexibilidade, e a dança ajuda a recuperar a musculatura

Disciplina: para realizar a execução correta de movimentos e coreografias, é preciso ter disciplina

Resistência física: atividades cardiovasculares, como o balé, ajudam a recuperar a resistência física e vencer o sedentarismo

Coordenação motora: os exercícios que exigem concentração, coordenação e equilíbrio ajudam a melhorar o quadro

Corpo definido: a atividade estimula os músculos superiores e inferiores e pode ajudar a definir o corpo

Qualidade de vida: a dança aumenta a resistência, flexibilidade e disposição para as tarefas diárias

Fonte: Escola de Dança Petit Danse.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista