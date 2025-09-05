Festival Lambateria 2025 é cancelado por falta de patrocínio, divulga organização

O Festival Lambateria não será realizado em 2025. O anúncio foi feito pela organização do evento por meio das redes sociais, na noite desta sexta-feira (5). Em uma nota publicada no perfil, eles explicaram que a decisão ocorreu por falta de recursos financeiros, em razão da diminuição de patrocínios e do aumento dos custos de estrutura e serviços. Confira:

Segundo os organizadores, apesar do cancelamento do festival, será mantido o encontro tradicional na sexta-feira do Círio, em um formato menor, mas seguindo os padrões da Lambateria. “Tínhamos grandes planos para esse ano, mas a falta/declínio de patrocínio, os custos elevados de estrutura e serviço inviabilizaram esta edição do nosso Festival, que foi criado para ser um grande palco para os artistas da Amazônia e nos conectar com nossas origens”, diz um trecho da nota.

Criado há mais de uma década, o projeto ressalta em sua publicação que tem como propósito a música amazônica. “Para gente, música amazônica nunca foi moda. É nosso propósito. São 11 anos em cartaz na cidade promovendo, valorizando e divulgando a nossa cultura. Em breve, anunciamos nossa programação”, afirma o comunicado.

Nos comentários da publicação, artistas e internautas se manifestaram sobre a ausência do festival neste ano. O cantor Naré lamentou a decisão e destacou a importância da programação no calendário cultural. “Que triste! O Festival já faz parte da tradição do Círio, um absurdo que no ano em que os olhos estejam voltados para cá não tenham patrocinadores interessados em manter esse legado. Sinto muito gente! E que nos próximos esse cenário seja diferente”, escreveu.

Outros seguidores também expressaram frustração. “Não acredito! Quem perde somos todos nós!!”, publicou uma internauta.

A criadora de conteúdo Tiane Melo, conhecida como “Manga Poética”, também se pronunciou em vídeo nas redes sociais. “Receber essa notícia no Dia da Amazônia é muito frustrante. A apropriação da nossa cultura tem sido feita de forma irresponsável e os sujeitos que movimentam essa cena há anos ficam à mercê de verbas, recursos e patrocínios. Isso é uma contradição inaceitável!”, disse.

Ela ainda manifestou apoio aos organizadores. “Todo meu apoio ao @felixrobatto e a @rebarbadaela que possuem a cultura amazônica como propósito e não como hype passageiro. Todo meu respeito a vocês”, escreveu na legenda da publicação.