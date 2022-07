Festival de Humor busca dar oportunidades para novos comediantes paraenses

O Festival Papa Chibé Open Mic traz aos palcos de Belém mais de dez comediantes iniciantes para disputar um grande prêmio. Com um júri técnico formado por comediantes e produtores experientes, o evento, que será realizado hoje, na terça-feira (12), na Confraria Dom, a partir das 20h, promete ter uma disputa de piadas acirrada no palco e muitas gargalhadas para o público. A apresentação conta com Luciano Farinha, comediante e produtor paraense. Também haverá participação especial do humorista Vinícius Lima, comediante paraense que já fez sucesso em grandes programas nacionais como o Pânico na Band, Programa da Ana Hickman e Programa do Porchat.

Segundo o apresentador e produtor Luciano Farinha, as produções do Papa Chibé Comedy Show sempre deram espaço para novos comediantes. "Durante o tempo que os shows foram acontecendo, apareceram mais pessoas interessadas em subir no palco e mostrar seu material. Em um show normal fica meio complicado colocar vários iniciantes no palco, porque a falta de experiência pode atrapalhar. Então eu resolvi criar o Festival de OPEN MIC (que é como chamamos os comediante iniciantes) e dar espaço para esse pessoal que acha que tem graça e quer fazer as pessoas rirem”, explicou.

Em relação à importância dessa oportunidade para novos profissionais, Luciano é enfático. “Abrir espaço para os novos comediantes é muito importante para movimentar a cena local da comédia. Quanto mais comediantes aparecerem, melhor. Uma cena, seja qual for o movimento artístico, é formado por vários artistas, e não por alguns que acham que tem que ser únicos e dominar o mercado. O centro do Stand up comedy no Brasil é São Paulo, onde estão os melhores e mais conhecidos, mas também tem vários outros que movimentam os shows em teatros e bares e fazem da comédia sua profissão. Muitos nem tem reconhecimento nacional, mas com o trabalho que fazem por lá conseguem sobreviver no cenário”, destacou o produtor.

"Espero o máximo de empenho de todos para arrancarem risadas do público. Conheço todos, já vi apresentações boas de todos. Espero também que o nervosismo não tome conta deles, porque o festival é um concurso. Vai ter três jurados que vão decidir quem será o melhor da noite, o segundo melhor e o pior da noite também. Os jurados são comediantes paraenses que vão ser revelados só na hora do show. Vamos manter esse suspense para dar uma pressão de leve na cabeça deles”, concluiu.

Agende-se

Festival Papa Chibé Open Mic

Data: 12/07

Hora: 20h

Local: Confraria Dom (Tv. Três de Maio - São Brás - 66063-388)