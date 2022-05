Festas de aparelhagem e cotidiano paraense viram temática de show de stand up

As festas de aparelhagens inspiram documentários, músicas, exposições, filmes, danças, entre outros. Agora chegou a vez desse movimento ganhar palco em um show de sand-up. Nesta terça-feira, 17, Liph Souza leva o “Rock doido – Stand up comedy” para o palco da Cervejaria Oficial Umarizal, a partir das 20h. Essa é primeira vez que o comediante apresenta seu show solo em Belém. “Estou muito, muito nervoso, com uma ansiedade de doer a barriga”, avisou o humorista.

“Como eu gosto de falar, sou o melhor comediante de Marituba, até porque só tem eu”, já mandou avisar Liph.

Desde 2019 no cenário do humor paraense, ele precisou sair do Pará para ser incentivado. “Alguns amigos me fizeram subir no palco, em uma noite de open Mic, onde comediantes iniciantes podem subir e fazer 3 a 5 minutos de texto. Depois dessa apresentação, eu voltei a Marituba, e resolvi produzir sozinho meus shows e convidar quem já faz parte da cena em Belém”, explicou o profissional.

“Rock doido – Stand up comedy” aborda a experiência do paraense nos eventos de aparelhagens, fazendo um paralelo com festas realizadas pelo Brasil. “Meu espetáculo funciona mais como a identificação, trago o rock doido para o meu monólogo, para o palco, como outras coisas do dia a dia do paraense, e coisas pessoais”, contou.

A apresentação dura em torno de uma hora. Mesmo que seja um espetáculo inédito em Belém, esta é a segunda apresentação do “Rock doido – Stand up comedy”, explica Liph. “Nesse meu show solo, que eu criei, defendendo as nossas festas e aparelhagem, comparando com outras festas que acontecem pelo Brasil, falo também do nosso dialeto, nossa maneira de enfrentar as situações que só o paraense tem e histórias minhas”.

Figura frequente nessas festas, Liph viu uma oportunidade de externar essa experiência. “Eu era frequente em festas de aparelhagem (risos), e comecei a pensar só em casa, e fazer comparação em roda de amigos com as festas de fora do Estado e daí falei que levaria para o palco”, finalizou o comediante.

