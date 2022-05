Troféu Romulo Maiorana premia vencedores nesta terça-feira (17); veja os finalistas

Está chegando a hora de conhecer os grandes vencedores da maior premiação do esporte paraense. Nesta terça-feira (17), a partir das 19h, serão anunciados os campeões do Troféu Romulo Maiorana 2022. A cerimônia de premiação ocorre no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, em Belém.

Neste ano, a grande festa dos campeões será realizada novamente em formato presencial. Nos anos de 2020 e 2021, devido ao cenário da pandemia da Covid-19, a premiação precisou ser adaptada e os vencedores foram conhecidos dentro do Bom Dia Pará. No entanto, com a melhora do quadro epidemiológico da doença, a cerimônia voltará a ocorrer no Teatro Maria Sylvia Nunes.

O Troféu Romulo Maiorana de 2022 teve votos online computados até às 23h59 do dia 9 de maio. Ao todo foram contabilizados precisamente 7.017.206 votos no site ge Pará, um recorde dentre todas as 28 edições do projeto.

Os mais votados da internet ganharam um voto que será somado aos do Superjúri, composto por jornalistas do meio esportivo do Grupo Liberal. Os especialistas se reuniram no dia 10 de maio e escolheram os campeões de cada categoria.

O Troféu Romulo Maiorana leva o nome do fundador do Grupo Liberal, do qual a TV Liberal faz parte. O prêmio iniciou em 1993 e é considerado o maior do esporte paraense, com a maior missão de incentivar as práticas esportivas e reconhecer os melhores atletas regionais.

Este ano, a marca do Troféu Romulo Maiorana passou por uma atualização para reforçar valores como modernidade, dinamismo, tradição, união, reconhecimento e força. A proposta trouxe mais leveza e, ao mesmo tempo, manteve a tradicional imagem que já está na mente de todos. Vale destacar as três estrelas que, agora, fazem parte da marca. Representam os três atletas indicados em cada modalidade.

O projeto Troféu Romulo Maiorana busca transmitir confiança para os atletas, entidades esportivas e aos que apoiam, incentivam e valorizam o esporte paraense, como os patrocinadores RR Pneus, Jurunense, Banpará e o Centro Universitário Fibra.

Veja as modalidades que concorrem ao prêmio e os finalistas.

* - categorias especiais

Atletismo

Eduardo Costa da Silva

Elias Conceição Vieira

Elias Oliveira dos Santos

Ciclismo

Miriam Maia De Carvalho

Samuel Nunes Barroso

Vinicius Silva dos Santos

Desportos Aquáticos

Caio Vinicius Martins da Costa Silva

Estephany De Jesus Ferreira Solano

Marcos André Rodrigues Ramos

Futsal

Antonio Olivar da Silva

Carlos Alberto Lopes da Conceição

Ruan Felipe Fernandes Nogueira

Ginástica

Adria Melina Noronha Dos Santos

Marco Antônio dos Santos Nunes

Michel Nascimento Filho

Handebol

Isis Souza Marques

Jéssica Abreu da Conceição

Joyce Santos de Souza

Judô

Emanuel Santos Silva

Luiz Miguel Costa de Magalhaes Oeiras

Pedro Daniel Soares Damasceno

Karatê

Izadora de Almeida Costa

Ademilton Júnior Nogueira da Costa

Enzo Sá Pantoja da Silva

Remo

Bárbara Augusta Dos Santos Ferreira

Evanderson Jardim Ribeiro

Luiz Henrique Rodrigues e Rodrigues

Tênis

Anna Caroline Martins Gonçalves

Eduardo Augusto Neves de Lima

Getúlio Castanheira Iglezias de Assis

Tênis de Mesa

Francis Layla Pamplona da Silva

João de Souza Oliveira Junior

Victor Matheus Oliveira Lourenço

Voleibol

Jesus Kauã dos Santos Monteiro

João Lucas Brabo Cabral

Lorena de Carvalho Neves

Atleta com deficiência*

Edie Helion de Souza Silva

Gabriel Bentes Leal

Perla dos Santos Assunção

Árbitro do ano*

Celia Maria Paes Santos

Laurimar Santos da Costa

Mauricio Suleiman Kahwage Filho

Treinador do ano*

Alcilene Costa de Magalhães

Elinho Cunha Silva

Fabrício Luiz de França

Esporte Responsa*

Projeto de "Capoeira Caiçara"

Projeto "Lutando pelos sonhos Rocky Balboa"

Premiações especiais

Federação do ano

Personalidade esportiva

Atleta do ano