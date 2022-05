Novela Pantanal hoje (17/5): Confira o resumo do que vai acontecer nesta terça-feira

No capítulo de segunda, 16 de maio da novela Pantanal, José Lucas (Irandhir Santos) oferece carona para uma moça, mas acaba sendo assaltado por ela e dois comparsas. Filó (Dira Paes) fica devastada ao ser informada por Ari (Claudio Galvan) que Quim (Chico Teixeira) morreu. José Leôncio (Marcos Palmeira) ordena seus funcionários a fazerem uma roda de viola para homenagear Quim e Tião (Fábio Neppo).

José Lucas dá queixa do assalto e do roubo de seu caminhão e da boiada para o guarda rodoviário. José Leôncio decide ir em busca do pai, mas não encontra o Velho do Rio (Osmar Prado). Levi (Leandro Lima) beija Muda (Bella Campos).

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) nota o olhar de interesse de Alcides (Juliano Cazarré) para ela. Tibério (Guito) alerta Muda sobre Levi. Um caminhoneiro aconselha José Lucas a esquecer do roubo, mas o filho de José Leôncio deixa claro que não irá desistir.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela Pantanal é exibida na TV aberta pela Rede Globo. A transmissão começa às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília), logo após o Jornal Nacional. Também é possível assistir a telenovela de forma online, através da plataforma de streaming Globoplay.



Quem é quem no remake de Pantanal?

A novela, que foi ao ar, originalmente, em 1990 na TV Manchete, ganhou uma nova versão e ocupa o horário das 21h na Globo. A trama se manteve e é dividida em duas fases.



Na primeira versão, na fase jovem, o protagonista da trama, José Leôncio, era interpretado pelo ator Paulo Gorgulho. Agora, no remake, ficou com Renato Góes. Na fase adulta, na versão de 1990, o papel era de Cláudio Marzzo, agora, é de Marcos Palmeira.



O personagem místico Velho do Rio, guardião do Pantanal, ficou a cargo de Osmar Prado. Na primeira versão, ele também foi interpretado por Cláudio Marzo.



O par romântico Juma e Jove, desta vez, é interpretado por Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa. Na primeira versão, os personagens eram de Cristiana Oliveira e Marcos Winter. Já a mãe de Juma, Maria Marruá, foi interpretada por Cássia Kis na primeira versão. Na nova, Juliana Paes assumiu o papel.



Quando foi a novela antiga de Pantanal?

A trama foi escrita há 30 anos por Benedito Ruy Barbosa e transmitida pela TV Manchete.