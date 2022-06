Espetáculo tributo reúne artistas em homenagem a Cláudio Rendeiro, o Epaminondas Gustavo

A vida, a obra e o humor de Epaminondas Gustavo serão homenageados por grandes nomes das artes paraenses em um show beneficente hoje (20) no Teatro Margarida Schivasappa, a partir das 19h30. Para comemorar o aniversário do multiartista Cláudio Rendeiro, que completaria 57 anos, os amigos se reúnem para tocar muita música, contar causos, e celebrar a cultura paraense que será para sempre influenciada por Epaminondas.

O show conta com vários parceiros artísticos que dividiram em algum momento o palco com Cláudio Rendeiro. Participam do show Nilson Chaves, Lucinnha Bastos, Lia Sophia, Albah Maria, Salomão Habib, Allan Roffe, Adilson Alcântara, Rebeca Lindasay, Edilson Morenno e Markinho Duran. O palco ainda terá a animação dos Palhaços Trovadores, e dos Cabeçudos e Mascarados de São Caetano de Odivelas. Além disso, ainda haverá a participação especial de Kalleb Rendeiro, filho do artista, que apresentará uma música do pai.

Os ingressos do show serão revertidos em doações de cestas básicas para projetos sociais apoiados pelo juiz e humorista Cláudio Rendeiro, que faleceu em janeiro de 2021, vítima da covid-19. O espetáculo é uma idealização de Vanilza Malcher com direção geral assinada por Adriana Fukuoka, direção musical por Rodrigo Camarão e a direção artística de Marcia Freitas.

O personagem de Claudio marcou tanto a cultura paraense que neste ano foi sancionada a lei nº 9.523, instituindo o Dia Estadual do Riso - Epaminondas Gustavo. A data será celebrado todo dia 18 de janeiro.

De acordo com a diretora Adriana Fukuoka, que trabalhou no último espetáculo de Cláudio Rendeiro, a ideia é unir todos aqueles que foram parceiros para comemorar o aniversário de uma maneira alegre daquele que tanto fez os paraenses rirem. “Como segunda-feira era o aniversário dele não teria data mais importante para o tributo. Todas as pessoas no show já estiveram com ele no palco. Eu dirigi o último espetáculo dele”, conta. Adriana lembra do quanto Cláudio era minucioso nos detalhes de suas apresentações. “Ele era geminiano como eu. Ele era muito detalhista”, relembra.

A amiga e idealizadora do espetáculo, a juíza Vanilza Malcher revela que todos aceitaram instantaneamente participar da homenagem. “A adesão foi imediata. Não teve nenhum artista que não tivesse de imediato aderido”, confidencia. “A ideia de homenagear vem da necessidade de que nós ainda tivemos uma despedida por conta de todo o contexto da morte do Cláudio, em que não pudemos nos despedir desse amigo. Sempre que parte alguém muito querido do público como foi o Epaminondas costumam haver homenagens”, complementa.

Um dos parceiros mais constantes no humor, Adilson Alcântara, apresentará duas paródias com o personagem 'Cametazinho', criado para ele por Rendeiro. Adilson lembra com carinho dos vários trabalhos com Epaminondas como o espetáculo “A Primeira Espiada”, que ficou cinco anos em cartaz, ou os vários encontros com grandes artistas que o amigo realizava. “A última vez que tivemos no teatro toda essa turma reunida foi com o Cláudio. Vai ser bem forte para todos nós. É de fundamental importância isso, ele tem que ser eternizado mesmo, assim como foi Charles Chaplin, a proeza dele é muito especial, é preciso manter e continuar”, assegura.

O espetáculo terá ainda uma poesia “Olhar de Cais” de autoria de Cláudio, que também era escritor, musicada por Nilson Chaves. “A letra dele em ‘Olhar de Cais’ é muito bonita. Não é uma letra engraçada, é uma letra extremamente bonita, romântica. Cantei junto com ele também em um show no Margarida Schivazappa”, lembra Nilson. O compositor também apresentará a música autoral “Segue o Barco”, que ficou conhecida como uma homenagem às vítimas da pandemia de covid-19.

"Essa homenagem ao Epaminondas, que foi uma pessoa extremamente relevante para a cultura paraense, é muito importante. Em um tempo tão curto dele aqui emocionou, alegrou, e fez as pessoas rirem. Esse dia [o aniversário de Cláudio Rendeiro] deve ser um dia para sempre lembrado”, enfatiza Nilson Chaves.

Para comprar o ingresso basta fazer a doação de R$ 50,00 para destinar cesta básica à população em situação de vulnerabilidade de São Caetano de Odivelas, através de PIX para a GKA Moura - ROGAM (Rogam Distribuidora de Alimentos). O PIX, exclusivo para a homenagem, é tributoepa2022@yahoo.com - o comprovante da doação deve ser enviado por meio de Whatsapp para o número 98113-4124.