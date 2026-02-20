Capa Jornal Amazônia
Festival da Catraia começa neste fim de semana em Alter do Chão

Evento celebra 46 anos da catraia como patrimônio cultural de Santarém com corrida, shows e homenagens nos dias 22 e 28 de fevereiro

Hannah Franco
fonte

Festival da Catraia acontece em Alter do Chão. (Divulgação/Prefeitura de Santarém)

O Festival da Catraia 2026 começa neste fim de semana na vila balneária de Alter do Chão, em Santarém, oeste do Pará. A programação ocorre nos dias 22 e 28 de fevereiro e marca os 46 anos da Associação dos Catraieiros de Alter do Chão, responsável por manter a tradicional travessia fluvial no rio Tapajós.

Neste ano, o aniversário da catraia foi ampliado e transformado em festival. A proposta é celebrar a embarcação reconhecida como patrimônio cultural do município e homenagear as comunidades ribeirinhas e os catraeiros que fazem do rio Tapajós um caminho cotidiano entre a Ilha do Amor e o Lago Verde. A programação reúne atividades esportivas, culturais e musicais, com ações abertas à comunidade.

Programação reúne corrida, futebol e shows

O festival contará com:

  • Shows ao vivo;
  • Corrida de catraias nas categorias masculina e feminina;
  • Homenagens a mestras e mestres catraeiros;
  • Amistoso de futebol;
  • Atividades culturais na orla de Alter do Chão.

Entre as atrações musicais confirmadas estão Roger Rodrigues, Fabrício Ferraz, DJ Allana, Roney e Banda e Jefinho Voz. O evento também destaca artistas locais e regionais.

As homenagens aos mestres e mestras do rio ressaltam a transmissão de saberes ligados à travessia e à cultura ribeirinha. A corrida de catraias é um dos momentos centrais da programação, reforçando a importância histórica da embarcação na mobilidade da região.

O dia 22 de fevereiro terá acesso gratuito na orla de Alter do Chão. Já a programação principal do dia 28 de fevereiro terá ingresso no valor de R$ 20, com venda na sede indicada pelos organizadores. 

Reconhecimento como patrimônio cultural

Associação dos Catraieiros de Alter do Chão reúne atualmente cerca de 100 associados e dezenas de trabalhadores que garantem o transporte diário de passageiros e contribuem para o funcionamento da economia local. Além do serviço de travessia entre as margens da Ilha do Amor e o Lago Verde, a entidade atua na definição de regras coletivas, manutenção das embarcações e realização de ações comunitárias, como mutirões de limpeza da praia e apoio a atividades sociais.

Em 2022, os catraieiros foram reconhecidos como Patrimônio Cultural de Natureza Material e Imaterial do município. O Festival da Catraia 2026 conta com organização dos Catraieiros de Alter, Instituto Regatão Amazônia, Lalah Amazônia, além de apoio da Secretaria Municipal de Cultura e da Prefeitura de Santarém.

