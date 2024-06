Festival da Canção Ouremense está com inscrições abertas e vai pagar 30 mil em prêmios

Músicos, compositores e intérpretes do Pará e do Brasil já podem se inscrever na XXXVIII edição do Festival da Canção Ouremense, festival de maior tradição do estado, e que este ano tem Veloso Dias como o grande homenageado. As inscrições podem ser feitas até às 23h59 de 28 de junho por meio do site da prefeitura de Ourém. Esse ano o festival será no período de 18 a 20 de julho.

Os artistas residentes no território nacional podem se inscrever de forma gratuita. A composição terá tema livre, em língua portuguesa, aceitando citações em outros idiomas.

Serão desclassificadas as músicas que fazem alusão ao uso, e/ou venda de drogas, violência, racismo, xenofobia, homofobia, intolerância religiosa ou que afetem à livre expressão do cidadão e aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.

Para Andrey Souza, coordenador do festival, é sempre uma grande expectativa esse momento de inscrição dos artistas. "Estamos muito felizes e ansiosos com as inscrições das músicas, o edital é amplo e democrático, valoriza os artistas locais e de todas as regiões. São quase 30 mil reais em prêmios que estarão sendo repassados para os vencedores do Festival", adianta.

Premiação

O Festival da Canção Ouremense concederá as seguintes premiações:

1º Lugar: R$ 10 mil;

2º Lugar: R$ 5 mil;

3º Lugar: R$ 3 mil;

4º Lugar: R$ 2 mil;

Melhor Arranjo, Melhor Letra, Melhor Intérprete e Aclamação Popular: Prêmio de R$ 1,5 mil cada categoria.

O Festival concederá o Prêmio Paulo Castro à música mais votada, dentre as músicas do Município de Ourém, como forma de valorizar o artista local.

Como se inscrever

Residentes do município de Ourém, no nordeste do Estado, podem se inscrever de forma presencial na Secretaria de Cultura, de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 12h e de 14h às 17h. Para quem for de fora, pode fazer a inscrição por e-mail, disponível no Edital.

O Festival

O Festival da Canção Ouremense é o maior e mais antigo Festival de Música do Estado do Pará. Em 1983, um grupo de compositores e intérpretes que juntamente com amantes da música local, inspirado nos grandes festivais nacionais, elaborou o primeiro festival.

Atualmente, o festival abrange os 144 municípios do Pará, além de ganhar repercussão nacional com a participação de artistas de outros estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Ceará, Manaus e entre outros.

Homenageado

Poeta e compositor, Veloso Dias, será homenageado na XXXVIII edição do Festival da Canção Ouremense, tradição em Ourém, cidade do nordeste do Pará. O artista morreu no dia 19 de dezembro de 2023, em decorrência de complicações renais, após ter sido internado em julho do mesmo ano.

O compositor é natural de Ourém e foi uma das pessoas que contribuiu para criação do festival no município, que ficou conhecido em todo o estado.