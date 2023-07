Festival da Canção Ouremense começa com canções de compositores da terra

Foi aberta a XXXVII edição do Festival da Canção Ouremense, na noite desta quarta-feira (19), na Concha Tomáz Ruffeil, no município de Ourém. A primeira noite do festival tem apresentação de oito canções autorais, que ao final, duas irão direto para a final e as demais vão permanecer na disputa nos próximos dias de eliminatórias.

As oito músicas da primeira noite são de compositores de Ourém. Mael Souza interpretou "A cultura é nossa fonte", Mestre Sales "Peneirou", Annela de Souza "Força negra", Marília Luz "Meu boi surgiu", Gabriel Francisco "A vida roda valendo", Téo Reis "No ciclo da borracha", Fábio Augusto "Te conhecer" e Rafael Marques "Lamento de um boto.

VEJA MAIS

Ao final da primeira noite, além de conhecer as músicas que vão direto para a final, o público também conta com as apresentações de Allan Carvalho, Ronaldo Silva e Neuber Uchôa.

Os jurados da noite são Antônia Jimenez, Ronaldo Silva, Pedrinho Cavalléro, Léo Menezes e Alcir Meireles.

Tradição

O Festival da Canção Ouremense é o maior e mais antigo Festival de Música do Estado do Pará. Em 1983, um grupo de compositores e intérpretes que juntamente com amantes da música local, inspirado nos grandes festivais nacionais, elaborou o primeiro festival.

Dentre algumas das pessoas responsáveis pela elaboração da programação estavam: Donato Sarmento, Humbertinho, Fernando Piauí, Alderico Aires, Veloso Neto, Tomaz Ruffeil, Marcos Ruffeil, entre outros, que se disponibilizaram em contribuir à coordenação do projeto.