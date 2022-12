Canção é desclassificada e VIII Fecant Nacional tem nova 3ª colocada

Nesta terça-feira, 27, a Comissão Organizadora do Festival Canção da Transamazônica (Fecant) informou mudança na premiação da etapa nacional, realizada no último dia 17 de dezembro, em Altamira, região do Xingu. O motivo foi a contestação de autoria feita em relação à música "Obrigado Meu Deus", que foi interpretada no festival por Diego Xavier e ficou com o 3º lugar de Melhor Canção, fazendo jus ao prêmio de R$ 5 mil.

A Comissão emitiu nota em que explica a situação, anuncia a desclassificação de "Obrigado Meu Deus" e, na reclassificação, anuncia que será premiada a canção "Encerra", parceria do multinstrumentista paraense de Ziza Padilha com o mineiro Paulinho Pedra Azul, que havia ficado em 4º lugar. Lembrando que a cantora de "Encerra", Bethe Corrêa, de Altamira, venceu como Melhor Intérprete no Fecant Nacional.

Confira a íntegra da nota divulgada pela Comissão Organizadora do Fecant:

"Pela primeira vez em 8 edições realizadas do Festival Canção da Transamazônica (Fecant), que contaram com 198 canções originais selecionadas ao longo desse período, a Comissão Organizadora do evento foi surpreendida com o questionamento da autoria de uma das composições concorrentes.

No caso em questão, da canção 'Obrigado Meu Deus', que foi inscrita em nome de Diego Xavier, Nego Fortunato e Elton Meireles, que foi classificada em terceiro lugar no Fecant Nacional, realizado no último dia 17 de dezembro, cujo prêmio correspondente é de R$ 5 mil ainda não pagos.

Após a divulgação do resultado, Elton Meireles procurou a organização do festival informando que é o único compositor da referida canção e que o nome verdadeiro da mesma é 'Perdoa' e não 'Obrigado Meu Deus'. Na ocasião, Elton apresentou um fonograma audiovisual datado de 2021 em que ele aparece tocando a música ao violão. A Comissão Organizadora buscou dialogar com os envolvidos desde o primeiro momento para elucidar a situação. Em diálogo conjunto com Diego Xavier e Nego Fortunato, a autoria exclusiva de Elton Meireles foi confirmada.

A Comissão Organizadora informa que o Fecant, a exemplo de muitos outros festivais de competição e fomento, não exige prévio registro da obra fonográfica em entidade competente. Pois a proteção aos direitos de que trata a lei independe de registro, que é facultado ao autor.

Diante do exposto e, ainda, em atenção ao autor que abriu mão do prêmio, a Comissão Organizadora decidiu o seguinte:

Desclassificar a composição inscrita como 'Obrigado Meu Deus', extinguindo o direito a qualquer proveito financeiro decorrente da execução da obra no evento;

Retirar os registros da canção impugnada do acervo e mídias do Fecant;

Divulgar a identidade do autor, bem como o título da obra através dos mesmos meios utilizados para divulgar as obras classificadas no Festival;

Atribuir o prêmio de 3ª melhor composição do Festival à canção “Encerra”, obra de Ziza Padilha e Paulinho Pedra Azul, interpretada por Bethe Corrêa de Altamira-PA, que obteve a 4a maior pontuação no quesito “composição” do Fecant Nacional, que foi 9,5.

As notas das músicas concorrentes foram atribuídas pela Comissão de Jurados formada por Adilson Alcântara, Diego Aquino (AQNO), Natália Matos e Zara de Azevêdo.

A Comissão Organizadora está à disposição dos demais selecionados para maiores esclarecimentos e informações sobre notas de classificação pelo e-mail: contato.fecant@gmail.com

A Comissão Organizadora lamenta o ocorrido, reafirmando o empenho em realizar o Fecant com a máxima lisura, transparência e ética, mesmo que isto implique em voltar atrás em resultados já amplamente publicizados a fim de solucionar problemas que venham a surgir pelo caminho.

A Comissão Organizadora reafirma o respeito a todos que fazem o Fecant, em especial, os artistas, os patrocinadores e o público que confiam em nosso trabalho. Pois foi com confiança e verdade que o Fecant se inclui, hoje, entre os maiores festivais de música do Pará, classificado entre os dez maiores festivais lusófonos, em Lisboa, Portugal, e prestes a ser reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado, após a aprovação do projeto de lei correspondente na Assembleia Legislativa do Pará".

Assinam a nota o assessor jurídico Claudio Cyrino; o diretor executivo Eduardo Monteiro; o diretor de planejamento Jogus Oliveira e a diretora geral Joelma Klaudia.