Festival 'Breaking do Verão' realiza etapa em Salinópolis com inscrições gratuitas neste sábado (13)

A cidade de Salinópolis (PA) recebe neste sábado (13) as eliminatórias do “Breaking do Verão 2026”, que serão realizadas a partir das 14h na Nova Orla do Maçarico. Esta é a primeira vez que o município sedia uma etapa do festival, que reúne esporte, dança e música e segue por diferentes regiões do país em busca de novos talentos do breaking.

Após passar por Recife, Porto Alegre e Brasília, o Pará se torna a próxima parada das Cyphers, etapa classificatória que antecede o evento principal previsto para janeiro de 2026, na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro.

Os participantes disputam vagas na 'Prova de Fogo', novidade da edição de 2026, que reunirá vencedores regionais e os 12 melhores da Cypher Rio. Os três primeiros colocados de cada categoria avançam para a disputa internacional, que também contará com 13 convidados.

Saiba como participar:

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente no dia do evento. Estão disponíveis 200 vagas para b-boys e 200 vagas para b-girls, com idade mínima de 18 anos.

Premiação

Os participantes que vencerem as eliminatórias recebem prêmio de R$ 1 mil e garantem participação na fase seguinte, que definirá os representantes do Brasil no Mundial. A organização também oferece aos classificados suporte financeiro completo para a participação no BDV 2026, incluindo passagens aéreas, hospedagem e alimentação.

Criado em 2022 pela agência Fábrica, o evento busca ampliar o acesso e a visibilidade da dança desportiva, que passou a integrar o programa olímpico em 2024.