O Liberal chevron right Cultura chevron right

Capanema será palco da 5ª Batalha CSC com breaking, oficinas e shows gratuitos, neste sábado (20)

A edição deste ano deve reunir 56 artistas concorrentes de diferentes municípios, como Belém, Barcarena, Castanhal, Moju, Salinópolis e Paragominas

Laura Serejo
fonte

A edição deste ano deve reunir 56 artistas concorrentes de diferentes municípios, como Belém, Barcarena, Castanhal, Moju, Salinópolis e Paragominas (Foto: Juliara Barbosa)

O município de Capanema, no nordeste do Pará, será palco da 5ª Batalha CSC no próximo sábado (20). O evento, totalmente gratuito, integra o 1º Circuito de Cultura Urbana e Periférica do Caeté, reúne oficinas, rodas de conversa, competições de rima e breaking, além de shows de artistas como os rappers Ruth Clark, N-Day, Jayrock e Wez.

Realizado pelo Instituto Rede Cultura em Movimento (IRCEM) de Capanema, em parceria com o Cap Style Crew (CSC), a programação começa às 15h, na Usina da Paz de Capanema, e segue a partir das 19h, na Praça da Bíblia, no bairro São Cristóvão.

A edição deste ano deve reunir 56 artistas concorrentes de diferentes municípios, como Belém, Barcarena, Castanhal, Moju, Salinópolis e Paragominas.

Entre as atividades formativas, estão o painel que discute o reconhecimento do hip-hop como patrimônio cultural e imaterial brasileiro, a roda de conversa “Movimento Hip-Hop na Região Caeté: um olhar sobre a cena do interior”, a oficina de grafite para iniciantes e workshops de rima e breaking com jurados e competidores.

Logo após, acontecem as batalhas de rima e breaking, seguidas por desfiles de moda e um bailão que mistura sonoridades urbanas e periféricas, como brega, technomelody, tecnofunk e funk. Além dos rappers, se apresentam os DJs WC, Jamilão Perturbação, Bruno Beats e Xexéu. Style Guto e Alezado serão os mestres de cerimônia.

Os vencedores das disputas recebem premiação em dinheiro: no breaking, R$2 mil para o 1º lugar e R$1 mil para o 2º; já na rima, o campeão leva R$1 mil e o segundo colocado, R$500.

Integração regional pelo hip-hop

A Batalha CSC faz parte do 1º Circuito de Cultura Urbana e Periférica do Caeté, iniciativa que conecta coletivos e produtores culturais da Região de Integração do Rio Caeté.

“Estamos criando a oportunidade para conectar crews, coletivos, grupos e o público dos municípios da Região de Integração do Rio Caeté e de outras regiões do estado, garantindo a representatividade desses territórios, possibilitando o intercâmbio de saberes e a troca de experiências, o compartilhamento de tecnologias sociais entre agentes culturais que salvaguardam expressões urbanas e periféricas, com destaque para o hip-hop”, afirma o coordenador do circuito, Geovane Máximo.

Circuito terá edições em outras cidades

A programação do circuito segue com outras duas datas já confirmadas: o 9º Cypher Sal, em Salinópolis, no dia 13 de dezembro de 2025, e o 1º Festival Zona 48, do coletivo Maré Cultural de Quatipuru, marcado para 10 de janeiro de 2026.

Segundo Geovane Máximo, a proposta itinerante permite debater e divulgar as produções culturais do interior, além de valorizar temas sociais.

“A estrutura itinerante e integrada do circuito possibilita debater e divulgar as ações de artistas, músicos e produtores da cena do interior, compartilhando os desafios e potenciais desses movimentos na região. As atividades destacam as contribuições para a transformação social, abordando temas como a história da cultura negra e indígena, a educação antirracista, o combate ao extermínio da juventude periférica e o direito à cultura e direito à cidade”, completa.

Hip-hop no Pará

O nome CSC remete ao grupo Cap Style Crew, responsável pela criação da batalha em 2019. Desde então, o evento se consolidou como referência no interior do estado.

“A Batalha CSC começou com a ideia de manter viva a cultura do hip-hop em Capanema e de unir os artistas do segmento”, explica o coordenador de produção, Wilhian Padilha.

Serviço
5ª Batalha CSC

  • Local: Capanema (PA)
  • Data: 20 de setembro de 2025 (sábado)
  • Ações formativas: 15h, na Usina da Paz
  • Batalhas e apresentações: 19h, na Praça da Bíblia (bairro São Cristóvão)
  • Mais informações: @batalhacsc
Cultura
.
