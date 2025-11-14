O que significa 'Pluribus', nome de nova série do criador de 'Breaking Bad'

Foi ao ar nesta sexta-feira, 14, o terceiro episódio de Pluribus, a nova série de Vince Gilligan, criador de Breaking Bad e Better Call Saul, que está sendo exibida semanalmente na Apple TV. Mas, afinal, o que significa a palavra 'Pluribus'?

"Pluribus" é uma palavra em latim que significa literalmente "de muitos" ou "entre muitos". Ela é mais conhecida por fazer parte da expressão E pluribus unum, que se traduz como "de muitos, um" - lema tradicionalmente associado aos Estados Unidos, que faz referência ao fato de que o país é formado por 50 estados que operam em conjunto.

Na trama da série, Rhea Seehorn, destaque de Better Call Saul, interpreta Carol Sturka, a única pessoa do mundo imune a um vírus que transforma todos os demais cidadãos do mundo em pessoas irremediavelmente felizes.

Pluribus é criada e escrita por Gilligan, que também dirige dois episódios da primeira temporada. Serão nove episódios, e segunda temporada também já está garantida.