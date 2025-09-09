Capa Jornal Amazônia
Festival Ambienta 2024 terá Cidade Negra, BaianaSystem e Chico Chico em Belém

Evento gratuito em outubro reúne shows, oficinas e fórum sobre crise climática na capital paraense

Gustavo Vilhena*
fonte

Cidade Negra retorna à Belém por meio do Festival Ambienta. (Divulgação)

A música será novamente o centro do Festival Ambienta, que chega à sua quarta edição em outubro, em Belém. O evento terá apresentações de Cidade Negra, Chico Chico, Jota.pê e BaianaSystem, grupo confirmado ainda em julho como a primeira atração anunciada. A programação reúne clássicos do reggae, afro rock e novas vozes da música popular brasileira.

Além dos shows, o festival reafirma seu compromisso com arte, transformação e consciência ambiental. Estão previstas oficinas e um fórum temático voltado ao debate dos caminhos para enfrentar a crise climática, em sintonia com a realização da COP30, que ocorrerá em Belém em 2025.

Festival une música e debate sobre sustentabilidade

Para Gibson Massoud, sócio da Sonique Produções, o Ambienta é uma oportunidade de aproximar cultura e meio ambiente. “A preocupação com a sustentabilidade, o diálogo entre saberes e a potência da cultura na luta contra a crise climática é o que norteia o festival desde o início. A realização da COP30 em Belém é uma oportunidade ainda maior de fortalecermos esse debate”, afirmou.

A programação é gratuita nos três primeiros dias. O encerramento dessa etapa terá a apresentação de Hamilton de Holanda, conhecido como “Príncipe do Bandolim”. O músico retorna à capital paraense um ano após sua última passagem, prometendo emocionar o público com a técnica refinada no bandolim de 10 cordas.

Hamilton de Holanda e artistas locais integram programação gratuita

No terceiro dia do festival, além de Hamilton, também se apresentam:

  • Amazônia Jazz Band
  • Djuena Kituna
  • Layze e os Sinceros
  • DJ Estamyna

As atrações acontecem no Píer das Onze Janelas.

Cidade Negra celebra 30 anos de carreira

O último dia do Festival Ambienta marca o retorno do Cidade Negra a Belém, com a turnê especial “De Agora em Diante”. O show celebra os 30 anos de carreira do grupo e a retomada da parceria entre Toni Garrido e Bino Farias. O repertório revisita sucessos como “Firmamento” e “A Sombra da Maldade”, além de homenagear o álbum “Sobre Todas as Forças”, lançado em 1994.

BaianaSystem, Chico Chico e Jota.pê também se apresentam

O espetáculo “Nossa cultura em primeiro lugar”, do BaianaSystem, mistura afro rock, experimentação e referências do folclore brasileiro, com Russo Passapusso, Claudia Manzo e Roberto Barreto no palco.

Outro destaque é o cantor Jota.pê, revelação da nova MPB, que mescla forró, fado, pagode e canções afetuosas. Já Chico Chico, filho de Cássia Eller, faz sua estreia em Belém com uma apresentação visceral. Sua turnê, iniciada no Rock in Rio, combina rock, música eletrônica e ritmos populares como boi, baião e maracatu.

Palavras-chave

festival ambienta

belém

COP30

cidade negra

baianasystem

chico chico

Jota.pê

hamilton de holanda

Amazônia Jazz Band
