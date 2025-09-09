Banda Marcial Enedina Show Music homenageia Arraial do Pavulagem em Igarapé-Miri

A Banda Marcial Enedina Show Music, de Igarapé-Miri, no Pará, prestou uma emocionante homenagem ao Arraial do Pavulagem durante o desfile de 7 de setembro. Reconhecido como um dos maiores movimentos culturais do estado, o Arraial é símbolo da identidade e da tradição paraense, inspirando artistas e comunidades locais.

VEJA MAIS

O repertório da banda incorporou toda a energia e a beleza do arraial, transmitindo ao público a força simbólica e a alegria que fazem do Pavulagem uma celebração tão querida em todo o Pará.

O maestro Reinaldo Aires conduziu a apresentação com excelência, abrilhantando cada momento do desfile, enquanto os arranjos musicais de Machado Laelson deram vida e emoção à performance. A coreografia, assinada por Kakhyto Belo, traduziu em dança a alma do Arraial, encantando o público e reforçando a tradição cultural do estado.

A Enedina Show Music reforça, com essa homenagem, seu compromisso em valorizar e divulgar a cultura paraense, mantendo viva a memória e a importância do Arraial do Pavulagem para todas as gerações.