Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Livro ‘A Confraria dos Mendigos’, de Ivanildo Alves, revela a solidariedade nas ruas

Lançamento do sexto romance do autor será nesta sexta (12), às 18h, na sede da APL

Eduardo Rocha
fonte

Ivanildo Alves: preocupação com pessoas em situação de rua (Foto: Divulgação)

Quando se fala ou se pensa em um mendigo, imagina-se logo em uma pessoa que vive nas ruas, enfrenta dificuldades mil, incluindo falta de alimentação, de teto para morar e de dinheiro para se manter e a violência, entre outras situações muito difíceis. Entretanto, em geral, não se atenta para o fato de que entre os mendigos, em contraponto a essas vicissitudes, existe a solidariedade. A realidade desses cidadãos, invisíveis quando se finge não vê-los ou visíveis quando pedem alguma ajuda para enfrentar as agruras de cada dia,  serve de pano de fundo para o romance “A Confraria dos Mendigos” que o escritor e advogado Ivanildo Alves lança nesta sexta-feira (12), às 18h, na sede da Academia Paraense de Letras (APL), na rua João Diogo, 235, no bairro da Cidade Velha, em Belém.

Ivanildo Alves atua como presidente da Academia Paraense de Letras (APL). Ele explica por que o livro recebeu o título de “A Confraria dos Mendigos”, lançamento da Editora e Gráfica Gutemberg. “Porque condensa o enredo. O que sucede ao longo da história é um agrupamento de pessoas em situação de rua que são solidárias umas com as outras para enfrentar a vida dura de mendigo”.

O livro, como repassa o autor, relata as circunstâncias que podem levar uma pessoa a se tornar mendiga. “Doença mental, alcoolismo, trauma, extrema pobreza, dentre outras causas. A despeito dessas situações, o livro leva à reflexão que o ser humano não perde sua dignidade. Que pode ser bom e solidário diante das mais prementes necessidades como a fome, a falta de abrigo,  as intempéries”, detalha.

Grito de alerta

O que caracteriza o romance, regra geral, é a densidade de personagens e o enredo longo, como diz esse escritor. “Há várias classificações de romance: policial, histórico,terror, realista, romântico ,naturalista, psicológico, social e até missivista, como ensinou Dostoievski. Meu romance, regionalista, com fortes características espaciais e culturais de Belém, cidade que ambienta a trama narrativa e foca como elemento fundamental a crítica social”, pontua Ivanildo Alves.

Ele diz que a intenção com a obra é “chamar atenção da sociedade como um todo para uma chaga social: a pobreza extrema, a mendicância, que tem recrudescido com os governos ruins que tem caracterizado a política nacional”. “O estado pode ser indutor no propósito de gerar educação,  trabalho e renda para as pessoas ou cuidar delas em caso de enfermidade. O leitor recebe como provocação principal um grito de alerta para uma questão social milenar, mas que não tem sido enfrentada com a seriedade que o caso exige”, acrescenta.

Ivanildo Alves iniciou a publicação de livros na literatura técnica, e, depois, enveredou por outros gêneros. “Tenho oito livros de Direito Penal publicados e dois manuais de oratória. Há 26 anos, ingressei na literatura regionalista. Tenho três livros de contos publicados. Descobri o gênero literário romance na lida de escrever todos os dias. Hoje estou publicando o sexto romance. Eles têm sido bem aceitos pelo público brasileiro e pelo povo português. O meu primeiro romance, ‘O Mercador de Túmulos’, tem feito muito sucesso em Portugal”, conta o escritor.

Com atuação na advocacia há mais de 30 anos, Ivanildo acabou exercendo muitos cargos públicos,  o que se configurava, muitas vezes, como um impedimento para ele laborar no Direito Penal, ““minha grande paixão”. Somente quando deixou a política, em 2000, pôde, então, partir para a advocacia criminal em tempo integral. 

Aos 63 anos, esse filho de Maracanã,  município do nordeste do Pará, destaca o que significa para ele o ato de escrever livros. “A essência da vida. Um alento para as aflições da vida e dos sentimentos e uma maneira singular de tentar mudar a sociedade, o mundo circundante, tornando um mundo melhor. Somos todos mendigos. Quero dizer, figurativamente, carentes em algum aspecto de nossas vidas, material ou emocional”.

 

Serviço:

Lançamento do livro ‘A Confraria dos Mendigos’, de

Ivanildo Alves

Em 12 de dezembro de 2025, a partir das 18h

Na sede da Academia Paraense de Letras (APL),

na rua João Diogo, 235, na Cidade Velha, Belém - PA

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

a confraria dos mendigos, de ivanildo alves
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

VIRAL

VÍDEO: Gaby Amarantos dança funk e brega com coreógrafa queridinha das redes no Vidigal

Aline Maia convidou a cantora para vídeo com passos de funk e brega ao som de canções do álbum 'Rock Doido'

13.12.25 17h33

'NÃO É RUIM'

VÍDEO: Influenciador com seletividade alimentar prova açaí com peixe frito e se surpreende

Bomtalvão está passeando pela capital paraense, antes de participar do PSICA, e compartilhou nos Stories como tem sido a experiência

13.12.25 15h41

ENTREVISTA EXCLUSIVA

De volta ao estado, Joelma lança festival que mistura calypso, pop e swing paraense

Estreia ocorre após ano de visibilidade com ‘Amazônia Live’, ‘The Town’ e ‘Festival LED’

13.12.25 8h00

TURNÊ

Iron Maiden vem para Belém? Banda anuncia data de show no Brasil

As vendas dos ingressos gerais começam na próxima quinta-feira (18)

12.12.25 13h57

MAIS LIDAS EM CULTURA

Morre Haroldo Costa, ator e escritor, aos 95 anos

13.12.25 21h57

VIRALIZOU!

Grupo de K-pop Kiiras viraliza ao dançar coreografia de 'Só pra Tu', de Viviane Batidão

O grupo musical coreano se destacou na internet pela mistura de estilos musicais

12.12.25 18h53

Intrigas e Romance

Novela turca 'A Escolhida' (Yalı Çapkını): saiba qual é a história e onde assistir

Traduzida também como 'O Canto do Pássaro', a novela é considerada um fenômeno na Turquia

23.01.25 16h00

DORAMA

Dorama 'Hello Monster': saiba qual a história e onde assistir ao K-drama

O drama sul-coreano também é conhecido como "Eu Lembro de Você"

20.09.24 23h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda