Após 'briga' entre Simone Mendes e Manu Bahtidão, Carlinhos Maia desmente culpa e se arrepende

Cantoras moram no mesmo condomínio em São Paulo; rumores sobre desentendimento surgem nas redes sociais

O influencer Carlinhos Maia se manifestou nesta terça-feira (9) nas redes sociais após seu nome ser citado na polêmica envolvendo as cantoras Simone Mendes e Manu Bahtidão.

Em publicação nos stories do Instagram, Maia negou ter sido o esponsável por informar Simone sobre supostas declarações negativas de Manu Bahtidão.

Não tenho nada a ver com isso. Não sou leva e trás e nem tenho paciência. O real motivo não foi esse, e EU NÃO TENHO NADA A VER, me tira dessa porr*. Minha relação com Simone é de irmandade e proteção. Pelo contrário, minha interferência sempre foi apaziguar”, escreveu o influenciador, que posteriormente apagou a publicação.

Entenda

A ex-dupla de Simaria deixou de seguir Manu Bahtidão nas redes sociais após saber que a cantora de piseiro teria feito supostos comentários negativos sobre ela para pessoas próximas.

Carlinhos Maia, Manu Bahtidão e Simone Mendes moram no mesmo condomínio de luxo em São Paulo. Segundo relatos, Bahtidão teria procurado Maia para se queixar sobre a irmã de Simaria, e Maia teria repassado a informação a Simone Mendes, que então deixou de seguir a colega de profissão no Instagram.

Briga é antiga

Em 2024, Simone e Manu Bahtidão lançaram juntas a canção "Daqui Para Sempre", que permaneceu entre as mais ouvidas no país. No entanto, rumores indicam que a cantora Simone teria se incomodado com a decisão de Manu  de retirar sua voz e imagem da música em apresentações solo. A própria Bahtidão explicou em entrevistas que a medida foi tomada por limitações estruturais para incluir todos os artistas da canção, e apresentou desculpas pelo ocorrido.

