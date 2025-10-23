Capa Jornal Amazônia
Festas e espetáculos agitam Belém nesta sexta-feira (24)

Savage Festival, Halloween Indie e peças teatrais prometem animar a capital com música eletrônica, rock e humor.

Gustavo Vilhena*
fonte

Blazy é um dos nomes que estará no Savage Festival. (Reprodução)

Considerada por muitos o dia mais aguardado da semana, a sexta-feira (24) chega com diversas programações que prometem animar o público em Belém. Entre as opções, o Savage Festival, no estacionamento do Estádio Mangueirão, e o Halloween Indie – Mundo Invertido, no Studio Pub, são as principais atrações musicais da noite. Já os palcos do Teatro Cláudio Barradas e do Teatro Resolve recebem os espetáculos “Mulekas Malvadas” e “Anticristo”, garantindo diversão e boas risadas.

Savage Festival leva música eletrônica ao Mangueirão

Com o propósito de conectar a energia da floresta amazônica à música eletrônica, o Savage Festival transforma o estacionamento do Estádio Olímpico do Pará em um verdadeiro templo do gênero. O evento traz um line-up com grandes nomes da cena nacional, como Blazy, Bruno Be, Fatsync B2B Juice, Roddy Lima, Solarce Brothers, Vinter e Victor Lou.

As apresentações terão sets exclusivos para proporcionar uma imersão sonora intensa, e os portões serão abertos às 22h.

Studio Pub realiza noite de Halloween inspirada em Stranger Things

Localizado no bairro Batista Campos, o Studio Pub realiza uma festa temática inspirada na série “Stranger Things”, da Netflix, que chega à temporada final neste ano. O evento, batizado de “Halloween Indie – Mundo Invertido”, promete uma noite nostálgica e misteriosa, com decoração especial e trilha sonora marcada por clássicos do rock indie e sucessos dos anos 1980.

O setlist traz hits de bandas como The Strokes, Franz Ferdinand, Blur, The Killers, Arctic Monkeys, Oasis, Kings of Leon, entre outras.

Espetáculos teatrais animam a sexta-feira em Belém

A cena teatral também marca presença nesta sexta. No Teatro Cláudio Barradas, o espetáculo “Mulekas Malvadas” apresenta uma versão paraense do filme norte-americano Meninas Malvadas. A história acompanha Kade Heron, uma jovem que deixa o interior do Pará para estudar na capital e se depara com um grupo de meninas populares e cruéis. A adaptação ganha um toque regional, com bregas marcantes e personagens inspirados na cultura amazônica.

Já o Teatro Resolve, no IT Center, recebe o humorista e roteirista Tiago Santineli com o espetáculo “Anticristo: O Novo Solo de Tiago Santineli”. A sessão começa às 19h e promete uma experiência divertida, com piadas afiadas, críticas sociais e reflexões sobre temas contemporâneos.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

