Festa em Belém realiza concurso de fantasia de halloween com premiação de R$ 300

Aqueles que ainda estão no clima do Dia das Bruxas podem contar com programação garantida para satisfazer a vontade de "doces ou travessuras" neste final de semana. Na quinta-feira (2), o Sunset da radiola Black Star, conhecido como o novo espaço de reggae à beira do rio na capital paraense, vai realizar no Palafita Bar e Restaurante, no bairro da Cidade Velha, em Belém, um concurso de fantasias de Halloween. A festa, que começa a partir das 15h30, oferece entrada gratuita para todos até às 18h, além de happy hour para o público, o evento também oferece como entrada franca a todos os fantasiados durante a programação noturna. As melhores fantasias serão premiadas.

Além da competição de fantasias e a decoração especial com elementos do Halloween, a festa também contará como atração vários DJs de reggae, incluindo Vitor Pedra, Vanderson, Jr. Pedra, Rafuska, Alex Roots, Black Lion, Gerson Gomes e Memory Lion.

Como participar do concurso?

Para se inscrever no concurso, é muito simples. Os interessados precisaram apenas comparecer ao Palafita Bar e Restaurante no horário que iniciar a festa, a partir das 15h30. A premiação para a melhor fantasia é R$ 300 e baldes de bebidas para aproveitar a noitada.

Serviço

Sunset Black Star lança prêmio para melhor fantasia de Halloween

Data: 2 de novembro;

Horário: 15h30

Local: Palafita Bar e Restaurante, localizado na Rua Siqueira Mendes, 264, ao lado do Píer das 11 Janelas, Cidade Velha, centro histórico de Belém

Entrada gratuita até às 18h.