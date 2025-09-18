Festa de 'San Genaro' chega a Assembleia Paraense nesta sexta (19)

Nesta sexta (19), o Boulevard da Assembleia Paraense, em Belém, vai receber uma programação especial que levará ao clube um pedaço da cultura italiana. A "Festa de San Genaro" convida a todos para uma celebração com músicas tradicionais, danças e a conhecida culinária italiana. A partir das 18h, a cantora Lanna Bastos, o cantor Nelinho Brasil, o DJ Ivan Davis e os bailarinos da Ballare Escola de Dança, comandam a programação.

A apresentação dos bailarinos da Ballare será feita por um casal da escola de dança paraense. "Eles vão mostrar uma tarantelle juvenil e um pas de deux adulto, de clássico livre, com um casal do grupo de dança." explica a gestora da escola, Ana Rosa Crispino.

A soprano Lana Bastos afirmou estar animada para a sua apresentação e que levará um repertório repleto de clássicos da música italiana. "É uma grande alegria participar da Festa de San Gennaro, um evento que celebra com tanto carinho a cultura e as tradições italianas. Será uma honra cantar canções que atravessam gerações e levar ao público toda a beleza, a emoção e a paixão da música italiana.", destaca ela.

Por outro lado, Nelinho Brasil, músico com mais de 10 anos de carreira, afirma que seu repertório será mais diferente, com músicas de diferentes gêneros e nacionalidades. "Vai ter um pouquinho de tudo. Vai ter um bloco com músicas italianas, mas também vou tocar brasilidade, como Gilberto Gil, Caetano, Bossa Nova, pop rock de Lulu Santos, Legião Urbana e de bandas internacionais, como Dire Street, a-Ha, Pink Floyd, Tears for Fears e por aí vai", contou.

A alta gastronomia da Itália estará presente com pratos de dar água na boca, como espaguete à bolonhesa, ravióli, risoto, lasanha, carpaccio, entre outras delícias.