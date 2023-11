Felipe Neto posta primeira foto com Juliane Carvalho, apontada como sua nova namorada

Felipe Neto postou sua primeira foto com Juliane Carvalho, apontada como affair do youtuber. A foto foi respostada pela jovem, que tem 252 mil seguidores nas redes sociais. Os rumores de affair surgiram em junho, quando a interação entre os dois na internet ficou ainda mais forte.

VEJA MAIS

Segundo afirmou para o site Gshow, a assessoria de Felipe Neto disse que não comenta a vida pessoal do youtuber. Juliane tem postado fotos na casa de Felipe, bem como no camarote do jovem no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. Vale destacar ainda que no Dia dos Namorados, Juliane postou uma foto em um restaurante e recebeu um comentário de Felipe na publicação. "Visão privilegiada", escreveu Felipe na ocasião. Juliane respondeu ao comentário do youtuber: "eu que tenho sorte".

Story repostado pelo youtuber Felipe Neto (Foto Instagram @felipeneto)