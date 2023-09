Felipe Neto vai parar os conteúdos no YouTube temporariamente; vídeo

O influenciador digital Felipe Neto surpreendeu os seguidores no YouTube, neste sábado (30), ao anunciar uma pausa na produção de vídeos para o canal na plataforma. Ele compartilhou que a decisão e explicou os motivos por trás dela.

Felipe Neto destacou que a pausa não está relacionada com a saúde e, sim, com a necessidade de reavaliar as estratégias de patrocínio no meio. Ele enfatizou que a produção de conteúdo envolve despesas significativas e essa medida é necessária para garantir a sustentabilidade do canal.

O influenciador também mencionou que a oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro resultou em um desgaste à imagem e levou a uma queda nos patrocínios, chegando a nenhum. No entanto, ele revelou que algumas marcas estão procurando novos contratos de publicidade, o que o deixa otimista quanto à resolução da situação.

Felipe Neto assegurou aos fãs que já existe conteúdo programado para o próximo ano e que a pausa é temporária. Ele reconheceu que enfrentou anos de intensos debates públicos nos últimos quatro ou cinco anos, especialmente no contexto político, mas afirmou que ainda há material a ser compartilhado. O influenciador também revelou que vídeos da "Saga Minecraft" serão publicados na página em 10 de outubro.