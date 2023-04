‘Erro grotesco’, diz Felipe Neto em crítica à fala de Lula sobre games

O influenciador digital e youtuber Felipe Neto criticou a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre jogos violentos influenciarem a violência nas escolas. Durante as eleições de 2022, o youtuber se declarou apoiador de Lula.

No encontro com governadores e ministros, o presidente Lula afirmou que “os games estão ensinando a molecada a matar”.

O influenciador rebateu a declaração do chefe do executivo e a classificou como equivocada.

“Lula está errado. Essa análise é rasa, ultrapassada e não reflete a realidade. Mais um erro grotesco na comunicação do Presidente”, escreveu Felipe Neto, no perfil no Twitter. Veja:

Lula está errado. Essa análise é rasa, ultrapassada e não reflete a realidade.



Mais um erro grotesco na comunicação do Presidente.https://t.co/2Oz7APuvVh — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) April 18, 2023

Dando sequência ao post, Neto ressaltou que existem pesquisas que provam o contrário da fala de Lula e ainda pontuou que “o mundo não funciona baseado no que você ou o Lula acham”, em referência aos apoios que o presidente recebeu após a declaração.

Pras pessoas falando: "eu concordo com o Lula, os jogos deixam as crianças violentas sim".



O mundo não funciona baseado no que você ou o Lula ACHAM.



Para isso existe pesquisa, especialistas, pedagogia, ciência.



O q a gente acha não interessa.https://t.co/4b5rYWnIQz — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) April 18, 2023

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)