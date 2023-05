Antônia Fontenelle é condenada a pagar R$100 mil por ligar Felipe Neto e Luccas Neto a pedofilia

A atriz e influenciadora Antônia Fontenelle foi condenada pelo juiz Samuel de Lemos Pereira, da 7ª Vara Cível do Rio de Janeiro, a pagar mais de R$ 100 mil em danos morais para os influenciadores Felipe Neto e Luccas Neto, que são irmãos. Em 2020, ela fez um vídeo em que usava trechos de vídeos e acusava os dois de pedofilia, segundo a acusação. Ainda cabe recurso da decisão.

Ela terá que pagar R$ 50 mil para cada um dos influenciadores em valor a ser corrigido, além de arcar com os honorários dos advogados dos irmãos.

Veja também:

Ainda, Fontenelle terá que publicar uma retratação na mesma plataforma (Youtube) em que postou o vídeo objeto da ação e com a mesma duração. O vídeo com as acusações contra Felipe Neto e Lucas Neto não está mais disponível.

Na sentença, o magistrado conclui que as falas de Felipe e Luccas foram retiradas de contexto "demonstrando-se que a edição tem o cunho de imputar prática de conduta grave." Pereira menciona que Fontenelle já foi condenada criminalmente pelas acusações contra Felipe Neto e Luccas Neto.