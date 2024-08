Feira do Livro: historiador lança, em Belém, obra sobre tráfico de escravizados no Pará

Durante a escravidão no Brasil, no Século XIX, cidadãos negros não tinham destino. Ou seja, uma pessoa poderia estar bem reunida com sua família e, em seguida, era subitamente comercializada por seu proprietário para "trabalhar" em um lugar distante de onde se encontrava. A família se desintegrava, e o sofrimento desses cidadãos persistia. Essa realidade é exposta no livro "Negócios e Destinos: O Comércio de Escravizados no Vale do Tocantins/PA (1842-1887)", de autoria de David Farias, professor e doutor em História pela Universidade Federal do Pará (UFPA). A obra será lançada na quarta-feira (21) na 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, no Hangar Centro de Convenções e Feiras. O lançamento ocorrerá no Ponto do Autor, às 17h, e marca a estreia de David como autor na Feira. O espaço é reservado para que o público possa ter um contato mais próximo com o autor.

Livro relata como se dava o comércio de pessoas escravizadas na Amazônia (Foto: Divulgação)

No livro, é abordado que com o término do tráfico transatlântico em 1850, o mercado do comércio de escravizados passou a se basear em transferências internas, entre as províncias do Império ou em contextos regionalizados, como se deu na Amazônia, fato este analisado por David Farias. Desse modo, cada negócio representava não apenas uma transação econômica, mas uma mudança de destino, muitas vezes marcada pela ruptura de laços familiares e sociais. As transferências de posse, domínio e senhorio registradas nos documentos cartoriais da região indicavam, ao mesmo tempo, o esforço de uma classe proprietária na reposição e manutenção dos seus planteis.

VEJA MAIS

“É muito importante estar pela primeira vez na Feira do Livro como autor. Já havia participado como estudante. E trazer um livro que trata um pouco da história do Baixo Tocantins e que ainda consegue recuperar a história de homens e mulheres, muitas vezes esquecidos pelas narrativas históricas tradicionais é algo muito significativo", ressalta o autor. Para David, "é uma grande satisfação estar representando o Baixo Tocantins, Igarapé-Miri, Cametá e Mocajuba, regiões que o livro consegue traduzir na história que contamos, na narrativa de 'Negócios e Destinos' ".

Serviço

Lançamento do livro "Negócios e Destinos: O Comércio de Escravizados no Vale do Tocantins/PA (1842-1887)"

27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

Quando: quarta-feira (21), às 17h.

Onde: Ponto do Autor, espaço da Secretaria de Estado de Cultura (Secult)