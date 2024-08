Feira do Livro em Belém (PA) tem atrações filosóficas, literárias e musicais nesta terça (20)

Em seu quarto dia, nesta terça-feira (20), a 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, no Hangar Centro de Convenções e Feiras, em Belém, vai contar com atrações variadas, das 9h às 21h, englobando, entre outras, debate filosófico com Márcia Tiburi, e show em homenagem ao poeta santareno Ruy Barata. A partir das 9h30, na Arena Multivozes, o público poderá conferir o Papo Cabeça "Democracia e Protagonismo Juvenil"; debate sobre "Direitos Humanos e a Palavra"; Sarau na Feira "Palavras Libertárias: Poesia sempre, Golpe nunca mais!"; debate sobre "Memória, Verdade, Justiça e Reparação". No debate "Diálogos da Democracia", atuará a filósofa Márcia Tiburi (RJ) e Maíra Maia (PA).

Já na Arena Amazônia, esta terça será marcada, a partir das 20h, com o show "Para sempre Ruy", reunindo Lucinnha Bastos, Andréia Pinheiro, Sandra Duailibe, Pedrinho Callado, Rogério Brito, Dayse Addario, Mário Mousinho, Joba, Nicinha, Suelene, Olivar Barreto, Mahrco Monteiro, Eloy Iglesias, Bob Freitas e Tynnoko Costa.

Na Arena das Artes, a partir das 9h, será a vez da apresentação de teatro, contação de histórias, dança, Sarau Literário Educativo, performance, apresentação musical e de coral. Nesse espaço, serão mobilizados nos eventos estudantes e professores das escolas "Deputado João Carlos Batista" (Semec), "Maria Auxiliadora Martins Gonçalves" (Semec), "Palmira Lins de Carvalho" (Semec), UP "Faveira" (Semec), "Nossa Senhora de Fátima" (Seduc), "Rosalina Álvares da Silva Cruz" (Seduc), "Virgílio Libonati", "Professor Anísio Teixeira" (Seduc), "Suboficial Edvaldo Brandão de Jesus" (Seduc), "Aldebaro Cavaleiro de Macedo Klautau" (Seduc), performance de Ana Selma Cunha e ainda de Cleber Cajun.

Lançamentos

No Ponto do Autor, leitores em geral vão poder conferir lançamentos literários, a partir das 16h, com os autores Beatriz Costa, Thiago Batista, Zenilde Rodrigues Soares, Alysson Mascaro, Ivana Jinkings, Giordano Santos, Rita de Cássia Silva, Adonai Medeiros, Mônica Pamplona, Márcio Barros, Rejani Aguiar, Márcia Tiburi e Regina Costa.

Fora essas atrações, nos estandes com livros e institucionais, a Feira sempre tem novidades a cada dia. A movimentação de pessoas no evento engloba ainda a circulação de estudantes e professores de estabelecimentos de ensino da Grande Belém e de outras regiões do Pará.

Na quarta

E para quem quer se agendar para visitar a 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes nesta quarta-feira (21), é bom saber que vai encontrar uma outra programação também rica de atrações, desta feita, com foco em debates sobre cidadania quilombola e indígena, ou seja, na ancestralidade, no contexto da Amazônia. Na Arena Multivozes, a partir das 9h30, serão abordados temas como "Confluências Quilombolas"; "Ancestralidade e Práticas Decoloniais", "Guerreiras da Ancestralidade", em forma de sarau, reunindo o Mulherio das Letras Indígenas (Norte); "Guardiões do Saber" e "Futuro e Ancestralidade abraçados pela palavra".

A Arena Amazônia receberá a cantora e compositora Dona Onete, a partir das 20h. A rainha do carimbó chamegado vai desfilar seus grandes sucessos e as canções do seu mais recente trabalho intitulado "Bagaceira".

Já na Arena das Artes, a partir das 9h, as atrações ficarão por conta de apresentação de números de dança, teatro e contação de história a cargo de escolas municipais e estaduais públicas: "Rotary", "Fundação Escola Bosque", "Acy de Jesus Neves Barros Pereira", "Professor José Maria Machado", "Frei Daniel", "Polo Esportivo da Asseduc", Grupo Dirigível e Grupo "Trilhas da Amazônia".

No Ponto do Autor, a partir das 16h, acontecerão os lançamentos dos autores Bárbara Alves; David Farias; Paula Soul; Eva Potiguara/Vanessa Ratton/Kawacy Wajãpi, Megue Tupinambá e Claudia Flor D´Maria; Ester Sá; Marilda Martins, Eliana Alves Cruz e Roberta Tavares.