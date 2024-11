Feijoada do King chega a Belém com samba, gastronomia e tradição carioca

Belém será palco de um dos eventos mais celebrados do Brasil: a Feijoada do King, que chega a Belém pela primeira vez neste domingo (24), no Liv Club, bairro do Reduto. Sucesso no Rio de Janeiro, o evento reúne gastronomia, música e diversão, com open bar e open food para os participantes. Idealizada pelo empresário Joãozinho King, conhecido como o Rei do Carnaval Carioca, a feijoada terá como principal atração Evandro Malandro, intérprete oficial da Grande Rio, escola de samba que irá homenagear o estado do Pará na Marquês de Sapucaí em 2025.

“Eu espero encontrar muita felicidade, muita descontração nessa feijoada que é a feijoada das mais famosas que nós temos aqui no Rio de Janeiro, pelo Brasil inteiro, fora do Brasil também, que é essa grande feijoada do King, agora em Belém do Pará. Então eu vou cantar muito samba que marcou o Grande Rio, que marca o Grande Rio, muito samba das escolas de samba que cantam e são cantados, os sambas que são cantados também pelo Brasil inteiro e fora do Brasil também, então pode esperar muito samba bom, muita descontração, a gente vai cantar bastante”, disse Evandro Malandro ao O Liberal.

A Grande Rio homenageará a cultura afro-amazônica em 2025, com o enredo oficial “Pororocas Parawaras - As águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”. O samba-enredo foi composto por Mestre Damasceno e cantado por Evandro Malandro. “Eu tô muito apreensivo para cantar o samba de 2025 na Avenida, um samba que já pegou o Brasil inteiro, falar de Belém do Pará, que é um estado com uma cultura muito forte, com uma história muito bonita, eu tô muito feliz, muito feliz em cantar o samba de 2025, que é um samba genuinamente paraense, que é um samba com propriedades, que a gente tem no samba características que o paraense usa, gosta de falar, então eu acho muito, muito bacana, muito importante para a Grande Rio isso, então eu tô muito feliz com esse momento que a Grande Rio tá passando de cantar Belém do Pará na Sapucaí 2025, eu acho que vai ser muito bacana, eu acho que vai ser bom demais a gente cantar mais uma vez, porque já foi cantado Belém do Pará na Sapucaí. Eu acho que é um momento muito especial para a Grande Rio e a gente está muito feliz”, comentou Evandro.

“A gente é grato demais por Belém do Pará estar abraçando a Grande Rio. Espero que não seja diferente na Sapucaí e que cante a plenos pulmões, tanto para os desfilantes que estão sendo assim nos nossos ensaios, quanto para quem estiver na arquibancada, para cantar plenos pulmões, o samba da Grande Rio. Então espero muito que a Mina, que é Cocoriô, seja cantada na Sapucaí, no ano 2025, no dia 4, na terça-feira, a terceira escola a desfilar, na Sapucaí”, finalizou.

Além de Evandro Malandro, a feijoada contará com apresentações das bandas Vem Pro Rolê, I Love Pagode e dos DJs Matz Beat e Victor Rock Doido. A Feijoada do King nasceu no Carnaval Carioca em 2010 e rapidamente se tornou um dos eventos mais aguardados do Rio de Janeiro, destacando-se pela combinação de tradição e entretenimento. Desde então, a festa rompeu fronteiras, sendo realizada em diversos estados do Brasil e no exterior. Após edições no Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Miami, Lisboa e Ibiza, a Feijoada do King chega a Belém. “A Feijoada do King se consolidou como um dos eventos mais aguardados pelo público carioca no período de carnaval e vai além de uma simples festa. É uma celebração cultural, com música ao vivo, lugar de encontros e o melhor da culinária brasileira em um só ambiente”, disse Cesar Peniche, produtor local do evento.

Serviço

1ª Edição da Feijoada do King Belém com open bar e open food

Dia: 24 de novembro (domingo)

Hora: A partir das 15h

Local: Liv Club (Rua Gaspar Viana, 1259), bairro Reduto, Belém.

Ingressos: Site ou App RockDoido

Informações: (21) 96952-8724

Open Food e Open Bar:

Cerveja, água e refrigerante

Entrega de abadás

• Sexta-feira, 22/11: 16h às 22h

• Sábado, 23/11: 10h às 22h

• Domingo, 24/11: A partir das 12h

📍 Local: Liv Club (Rua Gaspar Viana, 1259 - Reduto)