Fecant 2023 inicia programação em Altamira com três dias de competição

O IX Festival Canção da Transamazônica (IX Fecant) inicia nesta quinta-feira, 9, com 40 candidatos distribuídos nas três noites de competição com shows gratuitos, que acontecerão na Concha Acústica de Altamira. Nesta primeira noite, acontecerá o Fecant Kids; na sexta-feira, 10, o Fecant Regional; e no sábado, 11, o Fecant Nacional. O show de encerramento contará com a atração nacional Zeca Baleiro.

O festival vai distribuir mais de R$ 57.900 em prêmios em dinheiro aos vencedores. Além dos shows, o público vai poder conferir a II Feira Indígena de Economia Criativa com a comercialização de tecidos com estamparias exclusivas, artesanatos em madeira, semente, fibras e miçangas, como bolsas, brincos, pulseiras e outros, produzidos por nove povos do Médio Xingu (Arara, Kararaô, Xipaya, Xikrin, Asurini, Araweté, Parakanã, Juruna e Kuruaya).

as tradicionais criações artísticas em estamparias de tecido; grafismos; artesanatos de miçanga, como bolsas, brincos e pulseiras; artefatos em madeira, sementes e fibras; e produtos alimentícios artesanais, como geleias e chocolates

“É minha primeira vez na Região do Xingu. Estou curiosíssimo pra tocar aí, nesse festival, que já é uma instituição. Um festival de música brasileira, no interior do país, tem uma importância muito grande, dá espaço pra muita gente que ainda não é conhecida do grande público e isso é muito bacana”, destaca Zeca Baleiro.

O cantor e compositor maranhense vai se apresentar acompanhado da sua banda. “A expectativa é receber um público caloroso, a fim do show, festivo... O show terá um repertório bem diferente do que fiz em Belém. Lá foi um show mais acústico. Agora, estou indo com uma banda, um quarteto, com os maiores sucessos, um lado B aqui outro ali, alguma releitura... será um show pra massa! Até breve! Espero que nosso encontro seja muito bonito, fértil e caloroso!”, destacou Baleiro.

No Fecant Kids, 16 intérpretes com idades entre 6 e 17 anos, que se prepararam em oficinas de canto e teatro. O Kids compõe um projeto sócio-cultural que estimula a participação de famílias em condição de desigualdade socioeconômica das cidades de Altamira, Vitória do Xingu e Brasil Novo, além da região da Volta Grande do Xingu.

Os primeiros colocados do Fecant Kids levarão para casa os prêmios de R$ 3 mil (1° lugar), R$ 2 mil (2° lugar) e R$ 1.500 (3° lugar), sendo que cada selecionado não classificado receberá R$ 700 pela participação.

O Fecant Regional é um concurso de 12 músicas originais de compositores dos municípios de Marabá, Cajazeira, Novo Repartimento, Pacajá, Anapu, Vitória do Xingu, Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, Placas, Rurópolis, Itaituba, Senador José Porfírio e comunidades ribeirinhas do Xingu. Entre os participantes está Clauber Martins, de Marabá, que venceu o VII Fecant Regional, em 2021, e MC JV, vencedor do Fecant Comunidade, naquele mesmo ano, entre outros artistas conhecidos de edições anteriores como Elis Lourenço e a banda D’Roots.

As três melhores canções irão receber prêmios de R$ 7 mil (1° lugar); R$ 5 mil ( 2° lugar); e R$ 3 mil ( 3° lugar); o Melhor Intérprete, R$ 1.500; a Melhor Letra, R$ 1.500; e o voto popular vai garantir o prêmio de R$ 500.

E na última noite, no Fecant Nacional, a competição de 12 canções originais com a participação de compositores das demais regiões do Pará e do país. Entre os participantes deste ano, estão a cantora Andrea Pinheiro, em apresentação inédita no evento; da cantora e compositora Naieme, que venceu o VI Fecant Nacional, em 2020; e do cantor e compositor mineiro Paulinho Pedra Azul por meio da composição em parceria com o paraense Pedrinho Callado, que vai apresentar a canção.

Os primeiros colocados irão receber os prêmios de R$ 10 mil (1° lugar); R$ 5 mil ( 2° lugar); R$ 4 mil ( 3° lugar); R$ 2.500 (4° lugar); R$ 1.500 (Melhor Intérprete); e

R$1.500 (Melhor Letra).

O festival tem o patrocínio da Norte Energia e conta com emendas parlamentares do deputado federal Airton Faleiro e dos deputados estaduais Lívia Duarte e Eraldo Pimenta.