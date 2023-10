IX Fecant divulga as crianças e adolescentes selecionados à etapa Kids

O IX Festival Canção da Transamazônica (Fecant) acaba de selecionar os 14 intérpretes que participarão do Fecant Kids, a etapa de competição infanto-juvenil que irá abrir o festival, no próximo dia 9 de novembro. Realizado na Concha Acústica da orla de Altamira, município da Região do Xingu, o festival terá três dias de shows gratuitos, com a competição de canções originais das etapas Regional e Nacional, nos dias 10 e 11 de novembro, além de shows de Zeca Baleiro, Arthur Espíndola e Luê.

O Fecant Kids integra o perfil sócio-cultural do festival, pois estimula a participação de crianças e adolescentes com idades entre seis e 17 anos, assim como as respectivas suas famílias em condição de desigualdade socioeconômica. Puderam se inscrever candidatos de Altamira e da região conhecida como Volta Grande do Xingu, que fica na cidade de Senador José Porfírio, sendo que, este ano, o concurso foi estendido aos moradores dos municípios de Vitória do Xingu e Brasil Novo, que ficam na mesma região.

Dezesseis candidatos foram selecionados para o Fecant Kids, sendo dois por votação on line realizada pelo público no canal do festival no Youtube do festival e os demais foram selecionados pela comissão interna do concurso.

Entre os selecionados, estão duas duplas que contam como candidaturas únicas. São elas: Gabriel e Guilherme, de 9 anos, e Vivi e Fabi Juruna, de 15 e 16 anos, ambas de Altamira. Aliás, esse foi o município com o maior número de candidatos selecionados. Além dos intérpretes mencionados, estão os artistas mirins Luíza Silva, 11 anos; Vivi Cover, 12 anos; Thayfny, 13 anos; Gaby Lourenço, 14 anos; Pablo Vieira, 15 anos; Madu, Teo e Wemelly Kaity, cada um desses com 16 anos; e Sâmylly Moreira, XX anos.

Já os selecionados de outros municípios foram: Andrecia Diciane, de 12 anos, e Ailane Barbosa, de 17 anos, de Vitória do Xingu; João da Viola, de 13 anos, de Pacajá; e Maicley Fernandes, de 11 anos, e Emily Lorrainy, de 14 anos, da Ilha da Fazenda, que fica na Volta Grande do Xingu, Senador José Porfírio.

Alguns desses candidatos já estiveram em edições anteriores do festival. “É um orgulho poder acompanhar o crescimento e o desenvolvimento das crianças e adolescentes que participam do Kids, de ver o surgimento dos novos artistas, do brilho que surge nos olhos de cada um. As crianças veteranas do Fecant estão brilhantes e seguras no palco, se preparando para a vida”, destaca a coordenadora e idealizadora do festival, cantora Joelma Klaudia. “Os pais participam emocionados, felizes e vibrando. O Fecant é a oportunidade que eles têm de realizar o sonho de ser artista”.

No próximo dia cinco de novembro, os 16 candidatos selecionados participarão das oficinas de teatro e canto, que fazem parte da preparação para o festival. As aulas serão realizadas pelo cantor e ator Jeff Moraes e pela cantora Zara Azevedo, no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA) em Altamira.

A cantora mirim Akiane, que participou de edição anterior do Fecant, vai participar desta edição como repórter. Ela vai entrevistar os candidatos do Kids que saírem do palco, após as apresentações, na transmissão on line ao vivo do evento que acontece pelo canal do Festival Canção da Transamazônica no Youtube.

Os primeiros colocados do Fecant Kids levarão para casa os prêmios de R$ 3 mil (1° lugar), R$ 2 mil (2° lugar) e R$ 1.500 (3° lugar). E cada selecionado não classificado receberá R$ 700 pela participação.

O festival tem o patrocínio da Norte Energia e conta com emendas parlamentares do deputado federal Airton Faleiro e dos deputados estaduais Lívia Duarte e Eraldo Pimenta.