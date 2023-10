IX Festival Canção da Transamazônica (Fecant) divulga os selecionados à etapa regional

O IX Festival Canção da Transamazônica (Fecant), que será nos dias 9, 10 e 11 de novembro, no município de Altamira, região do Xingu, divulgou a lista das 12 canções selecionadas ao Fecant Regional, etapa do concurso que acontecerá na segunda noite do festival. O autor da melhor canção do Regional vai levar para casa o prêmio de R$ 7 mil.

Este ano, o Fecant vai distribuir mais de R$ 57.900 em prêmios em dinheiro aos vencedores das etapas de competição. Na primeira noite, haverá o Fecant Kids, concurso infanto-juvenil; na segunda noite, o Fecant Regional, com competidores da Transamazônica e Xingu; e na última noite, o Fecant Nacional, no qual concorrem artistas de outras regiões do Pará e de outros estados do país. Além da apresentação dos candidatos, o público vai poder conferir gratuitamente os shows de Zeca Baleiro, Luê e Arthur Espíndola, na Concha Acústica da orla de Altamira.

O Fecant Regional busca reconhecer e valorizar os artistas e a produção musical da Transamazônica e do Xingu, alcançando os municípios de Marabá, Cajazeira, Novo Repartimento, Pacajá, Anapu, Vitória do Xingu, Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, Placas, Rurópolis, Itaituba e Senador José Porfírio, além de comunidades ribeirinhas da região.

Os premiados do Fecant Regional de 2022: Anderson Souza, Nenzinha Souza, Graa Podanosk, Bertin di Carmelita e Charles do Arraia. (Jaime Souzza)

Selecionados

Vários artistas de Altamira tiveram as canções selecionadas, este ano. São elas: “Azkaban”, do compositor e cantor Reis; “Batom Vermelho”, de Francisco Willame e Yarla Alves, que será cantada por Yarla; “Eu Sou Mulher”, da compositora e cantora Elis Lourenço; “Fogo na Babilônia”, autoria e interpretação D’Roots; “Magnitude do Olhar”, de Eliane Potiguara e Luciano Ribfer, com interpretação de Luciano; “Sereia”, de MC JV, que também vai cantar a música; “Tem Festival”, de Geizon Soares Campos, que será cantada por Becleudo Pereira da Silva; e “Tempo de Renascer”, de Tenório, que também vai apresentar o single.

As canções selecionadas de outros municípios da região, foram: “Formigueiro Humano”, do compositor e cantor Allan Jader da Silva Brito, de Itupiranga; “Minha Visão”, de Vânia Alves de Oliveira, de Brejo Grande do Araguaia, que será interpretada por Wânia Alves; e “Ventania”, do cantor e compositor Clauber Martins, de Marabá, inclusive, ele foi o primeiro lugar na etapa regional do VII Fecant, em 2021.

Também foram selecionadas três canções como repescagem que poderão substituir algum dos 12 candidatos que faltarem ao festival. Pela ordem, a primeira da repescagem é “Rolê Tropical”, de Fabrício Bastos e Patrick Câmara, de Brasil Novo, que será cantada por Fabrício; “A Sambista”, de Paulo Vieira, de Altamira, que será interpretada por Jair Fernandes; e “Eu e Meu Chapéu”, do cantor e compositor Luiz Henrique Costa Arruda, de Altamira.

O primeiro colocado vai receber R$ 7 mil; o segundo, R$ 5 mil; o terceiro, R$ 3 mil; o Melhor Intérprete, R$ 1.500; a Melhor Letra, R$ 1.500; e o voto popular vai garantir o prêmio de R$ 500.

Os selecionados do Fecant Nacional já foram divulgados e, nesta sexta-feira, 20, serão divulgados os selecionados ao Fecant Kids.

O festival tem o patrocínio da Norte Energia e conta com emendas parlamentares do deputado federal Airton Faleiro e dos deputados estaduais Lívia Duarte e Eraldo Pimenta.