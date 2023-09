Zeca Baleiro canta em Altamira pelo 9º Festival Canção da Transamazônica

Zeca Baleiro será a atração nacional da 9a edição do Festival Canção da Transamazônica (Fecant), que acontecerá nos dias 9, 10 e 11 de novembro, em Altamira, no Pará. O cantor e compositor maranhense fará o show comemorativo dos 26 anos de carreira no encerramento do festival, fazendo um passeio por sua discografia em uma apresentação gratuita às margens do rio Xingu, na Concha Acústica da cidade.

O IX Fecant está na última semana de inscrições. Cantores e compositores de todo o Brasil podem participar do concurso de canções originais que se consolidou como um dos maiores do estado do Pará, além do destaque internacional por estar no TOP 10 dos Melhores Festivais Lusófonos e Hispânicos. As inscrições gratuitas acontecem pelo site fecant.com.br até a próxima sexta-feira, 15.

O repertório do show reúne canções já conhecidas em novos arranjos e alguns lados B, entre músicas de seus álbuns mais recentes. Conhecido pelas personalíssimas interpretações de músicas de outros compositores, Zeca Baleiro ainda deve brindar o público com releituras que prepara especialmente para cada apresentação.

O show reserva surpresas, já que o artista prepara uma série de lançamentos para marcar esses 26 anos de carreira, incluindo singles, um EP e um disco de samba autoral, um álbum com Chico César, um talk show e um livro de memórias. “Não sou muito de comemorar aniversários e efemérides, mas ano passado fiz 25 anos de carreira discográfica e deu vontade de celebrar com o lançamento de alguns trabalhos guardados, coisas que vêm sendo gestadas há algum tempo. Com o temporal da pandemia da Covid-19, o aniversário de 25 anos passou a ser de 26”, comenta Baleiro, que teve seu primeiro disco, “Por Onde Andará Stephen Fry?”, lançado em 1997.

Para o roteiro do espetáculo, Baleiro faz sempre uma seleção especial com canções marcantes de carreira, como “Telegrama”, “Flor da Pele”, “Babylon” e “Bandeira”, e músicas de discos mais recentes, como “Era Domingo” e “Ela Nunca Diz”. O show ainda inclui “Tu Não Sabes”, que faz parte de "Canções d'Além-mar", dedicado ao cancioneiro português e premiado com o Grammy Latino 2021 na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira.

Zeca Baleiro (voz e violão) será acompanhado por sua banda, formada por Tuco Marcondes (guitarras e vocais), Pedro Cunha (teclados, samplers e vocais), Fernando Nunes (baixo) e Kuki Stolarski (bateria e percussão).

O IX Fecant vai distribuir R$ 57.900 em prêmios aos vencedores do “Fecant Kids”, que acontecerá no dia 9 de novembro; do “Fecant Regional”, no dia 10; e do “Fecant Nacional”, no dia 11. O edital e a ficha de inscrição estão disponíveis no site oficial do festival.

O Fecant Kids abre o festival com a participação de intérpretes infanto-juvenis de Altamira; da região da Volta Grande do Xingu, cidade de Senador José Porfírio; e dos municípios de Vitória do Xingu e Brasil Novo. No projeto, as crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos são inseridos em atividades de arte-educação e oficinas de canto e teatro, enquanto os pais são acolhidos em rodas de conversa e podem acompanhar a trajetória dos filhos no concurso.

No Fecant Regional, segunda noite do festival, será o concurso de músicas originais de compositores da região da Transamazônica e Xingu (municípios de Marabá, Cajazeira, Novo Repartimento, Pacajá, Anapu, Vitória do Xingu, Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, Placas, Rurópolis, Itaituba, Senador José Porfírio e Comunidades Ribeirinhas do Xingu). E no Fecant Nacional, terceira noite, haverá a competição de canções originais de compositores das demais regiões do Pará e do país.

O festival tem o patrocínio da Norte Energia e conta com emendas parlamentares do deputado federal Airton Faleiro e dos deputados estaduais Lívia Duarte e Eraldo Pimenta.

Em paralelo, o IX Fecant realizará novamente a Feira Indígena da Economia Criativa que, este ano, além da participação de representantes de nove etnias indígenas da região, contará também com o reforço de mulheres empreendedoras que irão comercializar as suas produções durante os três dias do festival.

“O Fecant é um projeto sócio-cultural que vai além do concurso de músicas originais”, observa a cantora e coordenadora do Fecant, Joelma Klaudia.

Este ano também haverá ajuda de custo aos candidatos selecionados. Quinze serão selecionados ao Fecant Kids, sendo dois candidatos por votação on line do público no canal do festival no Youtube e os demais serão selecionados pela comissão interna do concurso. Os selecionados não classificado nos três primeiros lugares do concurso receberão R$ 700 cada um pela participação.

A comissão interna do Fecant vai selecionar 12 canções ao concurso Regional e 12 canções ao concurso Nacional. A ajuda de custo será de R$ 100 para os classificados ao Regional e de R$ 300 para os classificados ao Nacional.

A divulgação dos artistas selecionados ao ao Fecant Kids, Regional e Nacional será feita pelo site do festival e pelos perfis do Facebook (https://www.facebook.com/FecantAltamira) e Instagram (@fecant.altamira).

Premiações

Fecant Kids

1° lugar – R$3.000

2° lugar – R$2.000

3° lugar – R$1.500

Fecant Regional

1° lugar – R$7.000

2° lugar – R$5.000

3° lugar – R$3.000

Melhor Intérprete: R$1.500

Melhor Letra: R$1.500

Voto Popular: R$500

Fecant Nacional

1° lugar – R$10.000

2° lugar – R$5.000

3° lugar – R$4.000

4° lugar – R$ 2.500

Melhor Intérprete: R$1.500,00

Melhor Letra: R$1.500,00