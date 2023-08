Já estão abertas as inscrições ao IX Festival Canção da Transamazônica (Fecant)

O Festival Canção da Transamazônica (Fecant) lançou o edital da sua 9a edição nesta quinta-feira, 10, pelo site fecant.com.br/ . Neste ano, o festival volta a realizar o concurso infanto-juvenil “Fecant Kids” e as competições cantores e compositores nas etapas “Fecant Regional” e “Fecant Nacional”. Ao todo, serão distribuídos R$ 57.900 em prêmios em dinheiro. As inscrições são gratuitas a partir de hoje e acontecem exclusivamente pelo site do evento.

O festival será nos dias 9 (Kids), 10 (Regional) e 11 (Nacional) de novembro deste ano, em Altamira, na região do Xingu.

“O Fecant fomenta a cultura, o turismo e a economia e realmente impacta positivamente a vida das pessoas”, destaca A coordenadora do Fecant, Joelma Klaudia. O projeto sócio-cultural vai além do concurso de músicas originais para alcançar crianças e adolescentes em condição de vulnerabilidade social, e apoiar nove povos indígenas da região que comercializam produtos na feira de economia criativa durante o festival.

O IX Fecant tem o patrocínio da Norte Energia e conta com emendas parlamentares do deputado federal Airton Faleiro (PT-PA) e dos deputados estaduais Lívia Duarte (PSOL) e Eraldo Pimenta (MDB).

Dulci Cunha, cantora, compositora e musicista de Belém, foi a vencedora do VIII Fecant Nacional. (Jaime Souzza/ Na Maree)

Inscrições

As inscrições ao Fecant Kids iniciam hoje e vão até 15 de setembro. Os candidatos têm que ter entre 6 e 17 anos de idade, estarem matriculadas na escola e residirem nos municípios de Altamira, Brasil Novo e Vitória do Xingu ou na chamada Volta Grande do Xingu, em São José Porfírio. Quinze candidatos serão selecionados, sendo dois por votação on line do público no canal do festival no Youtube e os demais, pela comissão interna do concurso.

Já as inscrições ao Fecant Regional e ao Fecant Nacional iniciam hoje e vão até 15 de setembro. Podem concorrer ao Regional os artistas residentes na região da Transamazônica e Xingu (municípios de Marabá, Cajazeira, Novo Repartimento, Pacajá, Anapu, Vitória do Xingu, Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, Placas, Rurópolis, Itaituba e Comunidades Ribeirinhas do Xingu). As pessoas residentes nas demais regiões do Pará e do restante do país deverão se inscrever na categoria Nacional. Não há restrição de gênero musical. A seleção será realizada pela comissão interna do concurso.

Os artistas selecionados nas três etapas serão divulgados no site do festival e nos perfis do Facebook (https://www.facebook.com/FecantAltamira) e Instagram @fecant.altamira.

Premiações

No Kids, a premiação será de R$ 3 mil ao 1° lugar, R$ 2 mil ao 2° lugar e R$ 1.500 ao 3° lugar. Os outros 12 participantes receberão R$ 700 cada um. Já no Regional, os prêmios serão de R$7 mil ao 1° lugar, R$ 5 mil ao 2° lugar, R$ 3 mil ao 3° lugar, R$ 1.500 ao Melhor Intérprete, R$ 1.500 à Melhor Letra e R$ 500 ao vencedor do Voto Popular. E no Nacional, o grande prêmio da edição, de R$ 10 mil será dado ao 1° lugar, R$ 5 mil ao 2° lugar, R$ 4 mil ao 3° lugar, R$ 2.500 ao 4° lugar, R$ 1.500 ao Melhor Intérprete e R$1.500 à Melhor Letra.