Festival Canção da Transamazônica (Fecant) concorre no Iberian Festival Awards 2022

O Festival Canção da Transamazônica (Fecant) está concorrendo na categoria de "Melhor Festival Lusófono e Hispânico" do Iberian Festival Awards 2022. O concurso internacional que aponta os melhores festivais de música, tem apenas o Fecant como candidato do Pará.

O público pode participar da votação pelo site www.surveymonkey.com/r/IFA2022, até a próxima segunda-feira, 31. Qualquer pessoa pode participar votando.

O Fecant é um concurso nacional de composições inéditas que já teve seis edições em Altamira, no Xingu, além de uma edição especial para artistas do município, em 2021, durante a pandemia. Há duas edições, o festival criou a edição Kids para destacar talentos infanto-juvenis de Altamira. O evento é organizado a cada ano pela cantora, compositora e produtora cultural Joelma Klaudia.

Vários artistas paraenses e brasileiros foram revelados pelo Fecant, que também valoriza os artistas dos municípios da Transamazônica com uma premiação especial, distribui prêmios em dinheiro, promove oficinas e shows com atrações nacionais, como Fafá de Belém, Ellen Oléria, Lia Sophia e Vanessa da Mata, sem falar no estímulo ao turismo em Altamira, na geração de renda e na interação que promove entre os artistas locais e os vindos do restante do Brasil.