IX Festival Canção da Transamazônica divulga selecionados para a etapa nacional

O IX Festival Canção da Transamazônica (Fecant), que, este ano, acontecerá nos dias 9, 10 e 11 de novembro, no município de Altamira, na região do Xingu, divulgou a lista das 12 canções selecionadas ao Fecant Nacional, a principal etapa do concurso, na última noite do evento. O primeiro colocado vai levar o prêmio de R$ 10 mil.

Nas duas primeiras noites, serão o Fecant Kids e o Fecant Regional, que ainda não tiveram as seleções divulgadas. Este ano, o festival terá como atrações Zeca Baleiro, Luê e Arthur Espíndola em shows de graça para a população local.

O júri do festival divulgou as 12 canções selecionadas à 9a edição do Fecant, além de três selecionados para a repescagem, que poderão participar da competição em caso de desistência de algum dos titulares.

As 12 canções selecionadas foram: “Sacerdotisa”, da compositora e intérprete Naieme, de Belém (PA); “Agô”, do compositor e cantor Diego Xavier, de Belém (PA); “Meu tempo não pertence a ti”, do compositor e cantor Tiago Vilela Bassoto, de São José dos Campos (SP); “Musicalidade”, dos compositores Leandro Pantoja e Demétrios Haidos, que será cantada por Rodrigo Montenegro, de João Pessoa (PB); “Imensurável”, do compositor Robinho Ázis, que será interpretada por Ninah Jo, de Três Rios (RJ); “Natureza é fogo”, parceria de Paulinho Pedra Azul e Pedrinho Callado, que será cantada por Renata Del Pinho, de Belém (PA); “Fila do osso”, de Mauro Aguiar, Paulo Araújo e Cláudia Pontes, de Fortaleza (CE), que será cantada por Anderson Moysés; “Bambu, açaizeiro, urubu”, de Ziza Padilha com interpretação de Dayse Addário, de Belém (PA); “Canto atroz”, de Marcelo Sirotheau, com interpretação de Alba Mariah, de Belém (PA); “Ponta da Espera”, do autor e intérprete Tiago Máci, de São Luiz (MA); “O tamanho de Deus”, do compositor e cantor Charles do Arraia, de Jacundá (PA); e “Enchente”, de Jacinto Kahwage, que terá Andrea Pinheiro como cantora, de Belém (PA).

Na repescagem ficaram as seguintes canções, nessa ordem: “Norte”, de Felipe Ribeiro e Renato Torres, que será cantada por Renato, de Belém (PA); “Carimbó da beca”, da compositora e intérprete Ana Carolina da Cruz Pedroso, de Alter do Chão, Santarém (PA); e “Manauara”, do cantor e compositor Alfredo Reis, de Belém (PA).

O Fecant Nacional vai premiar as quatro melhores canções com R$10 mil, R$ 5 mil, R$ 4 mil e R$ 2.500, além dos melhores intérpretes e letra, com R$ 1.500 cada.

Dentre os selecionados estão alguns candidatos consagrados em edições anteriores do Fecant, como Naieme, que venceu a VI Fecant Nacional, em 2020; e Charles do Arraia, que ganhou o VIII Fecant Regional, no ano passado. O compositor de carreira nacional, Paulinho Pedra Azul vem se somar aos participantes do concurso de Altamira em uma parceria com o paraense Pedrinho Callado. Outros grandes compositores paraenses se somam ao time de selecionados, como Ziza Padilha, Jacinto Kahwage e Marcelo Sirotheau, sem falar nas reconhecidas intérpretes Dayse Addário, Alba Mariah e Andrea Pinheiro, sendo que a última estreia este ano no festival.

No próximo dia 10 de outubro serão divulgados os 12 selecionados ao Fecant Regional e, no dia 20, os 15 selecionados ao Fecant Kids. As seleções serão divulgadas no site fecant.com.br e nos perfis do evento no Facebook (FecantAltamira) e Instagram (@fecant.altamira).

O festival tem o patrocínio da Norte Energia e conta com emendas parlamentares do deputado federal Airton Faleiro e dos deputados estaduais Lívia Duarte e Eraldo Pimenta.