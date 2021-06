Últimos dias de inscrição ao Fecant Altamira

O Festival Canção da Transamazônica (Fecant) está nos últimos dias do prazo de inscrição para a edição especial que será voltada exclusivamente aos artistas de Altamira, na Região do Xingu. O Fecant Altamira/ Kids aocntecerá nos dias 2 e 3 de julho deste ano. As inscrições acontecem até o próximo dia 13 de junho, de forma gratuita, pelo site altamira.fecant.com.br. Serão distribuídos R$ 19 mil em prêmios em dinheiro.

O primeiro dia da edição especial do Fecant será voltado aos candidatos infanto-juvenis Pela primeira vez, o festival terá uma competição com cantores mirins com idade até 18 anos. Já o segundo dia, terá a disputa de composições inéditas e autorais dos compositores altamirenses.

Podem se inscrever ao Fecant Kids os candidatos que residam em Altamira há pelo menos um ano. Cinco vagas são reservadas a residentes dos Reassentamentos Urbanos Coletivos (RUCs) e cinco vagas a moradores de outros bairros. Os vídeos com as apresentações dos concorrentes serão exibidos no canal do YouTube do festival e os 10 mais curtidos pelo público serão classificados.

Registro do Fecant 2020. (Jaime Souzza/ Divulgação)

Já os adultos deverão se preencher o formulário eletrônico no site e enviar arquivos em áudio, letra da música e, opcionalmente, também a cifra. A música deve ser inédita. Serão selecionadas 12 composições por uma comissão julgadora, que vai divulgar os nomes no dia 21 de junho pelos perfis do evento no Facebook (Fecant Altamira) e Instagram (@fecant.altamira) e também pelo mesmo site das inscrições.

Prêmios

Todos os 10 classificados do Fecant Kids receberão troféu e prêmio de R$ 500 cada um. O melhor intérprete da noite de 2 de julho levará um troféu e R$ 2 mil. Já na na competição do dia 3 de julho, os três primeiros colocados receberão troféus e prêmios nos valores de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mim. Também serão premiados o Melhor Intérprete e a Melhor Letra com troféus e prêmios de R$ 1 mil cada um.

O Fecant Altamira/ Kids será transmitido ao vivo pelo canal do Festival Canção da Transamazônica no YouTube.

O patrocínio é da Norte Energia, por meio da Lei Semear, da Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado. E apoio da Prefeitura Municipal Altamira.