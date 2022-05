Fecant abre inscrições para edição infanto-juvenil: o Fecant Comunidade

A etapa infanto-juvenil do Festival Canção da Transamazônica (Fecant), Fecant Kids, cresceu e ganhou uma edição exclusiva em 2022: é o “Fecant Comunidade”. O evento será nos dias 07, 08 e 09 de julho, na Casa da Memória, em Altamira, com a distribuição de R$ 23 mil em prêmios e a realização de oficinas de música, teatro e audiovisual. As inscrições estão abertas até 20 de junho pelo site comunidade.fecant.com.br.

“Esse recorte trouxe uma demanda enorme de famílias identificando e inscrevendo seus talentos mirins no Fecant Kids. Sem falar na responsabilidade social de manter essa garotada conectada com a arte que melhora a qualidade de suas vidas”, justifica a cantora Joelma Klaudia, coordenadora do evento.

O Fecant Comunidade é um concurso de intérpretes para crianças e adolescentes. Doze candidatos serão selecionados para participar do festival. Poderão concorrer candidatos com idade entre 6 e 17 anos, que residam no município de Altamira ou nas comunidades da Ilha da Fazenda e da Ressaca, no município de Senador José Porfírio, região do Xingu.

Os três primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro nos valores de R$ 6 mil (1º lugar), R$ 5 mil (2º lugar) e R$ 3 mil (3º lugar), enquanto os demais participantes receberão R$ 1 mil cada um.

Inscrição e seleção

O regulamento do concurso foi publicado no site nesta sexta-feira, 20 de maio. Para se inscrever, basta preencher a ficha de inscrição e anexar até dois vídeos com músicas diferentes.

Doze candidatos serão selecionados para o Fecant Comunidade da seguinte forma: 5 serão escolhidos por votação online no canal do Fecant no YouTube (cada curtida no vídeo do candidato valerá um voto); e 7 serão selecionados pela comissão interna do festival.

Serão destinadas 2 vagas para candidatos comprovadamente residentes das comunidades da Ilha da Fazenda e/ou da Ressaca; 5 vagas para residentes dos Reassentamentos Urbanos Coletivos (RUCs) e 5 vagas para residentes dos demais bairros de Altamira.

O resultado da seleção será divulgado no dia 29 de junho pelo site do evento e também pelos perfis do Fecant no Facebook (FecantAltamira) e Instagram (@fecant.altamira). Em caso de desistência, o candidato será substituído pelo artista selecionado na ordem de repescagem.

Todos os candidatos e os respectivos pais e responsáveis que irão acompanhá-los deverão estar vacinados contra a Covid-19, com pelo menos 2 doses.