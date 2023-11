Fátima Bernardes se acidenta e quebra o pé

A jornalista e apresentadora, Fátima Bernardes, sofreu um acidente e quebrou o pé às vésperas do início das gravações da nova temporada do The Voice Brasil.

Diante do incidente, a TV Globo já está providenciando todas as condições para que a apresentadora siga fazendo seu trabalho normalmente, de acordo com informações divulgadas pela colunista Carla Bittencourt.

Em uma publicação feita nesta quinta-feira (02) nas redes sociais, a Fátima aparece com o pé quebrado, em uma bota ortopédica.

Ainda de acordo com colunista, as gravações das audições às cegas estão marcadas para as próximas segunda (06) e terça-feira (07). Fátima Bernardes, que apresenta o reality musical, deverá gravar os primeiros episódios na cadeira de rodas ou de muletas, a depender do esquema de acessibilidade montado pela emissora.

Fátima assumiu a apresentação do The Voice, após Tiago Leifert deixar o reality e se desligar da Globo.