Marcos Mion e Fátima Bernardes participarão do Teleton no SBT

Marcos Mion e Fátima Bernardes estarão entre os apresentadores do Teleton 2023, programa tradicional do SBT, que arrecada recursos para a AACD. Além da dupla da Globo, também foram anunciados Adriane Galisteu (Record) e João Silva (Band), filho de Faustão, em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (17).

No grupo de apresentadores estarão Cesar Filho (Record), Luciana Gimenez (RedeTV!), Sonia Abrão (RedeTV!), Mariana Godoy (RedeTV!), Lucas Selfie (Record) e Karin Bravo (TV Cultura), além de duas surpresas.

O filho de Gugu, João Augusto Liberato, também estará presente. Ele participou recentemente do Domingão com Huck (Globo) em disputa com João Silva no quadro "Batalha do Lip Sync"



A coletiva de imprensa realizada no SBT contou com a presença da madrinha Eliana, da atriz Maisa Silva e do apresentador Celso Portiolli. A influenciadora Virginia Fonseca participará desta edição representando os criadores digitais que participarão da campanha.

O cantor Daniel, padrinho do Teleton, anunciou as atrações musicais. Entre os artistas que farão apresentações estão Lexa e João Gomes. Pela internet, Carlos Tramontina, ex-Globo, e Igor 3K, do Flow, participarão da campanha no SBT.

O Teleton 2023 será realizado nos dias 10 e 11 de novembro. A meta deste ano é arrecadar R$ 35 milhões.