Com fim do The Voice, saiba qual será o destino de Fátima Bernardes na Globo

Segundo a coluna de Lucas Pasin, do Uol, o novo programa da apresentadora Fátima Bernardes na Globo é uma "espécie de Conversa com Bial, mas com o toque feminino e acolhedor de Fátima". Denominado "Assim Como a Gente" a atração está prevista para estrear na segunda quinzena de outubro no GNT e no Globoplay.

Gravado nos estúdios Globo, Fátima receberá dois convidados para uma conversa informal. Além da apresentadora, pessoas na plateia poderão fazer perguntas aos convidados. A ideia é que descubram coisas em comum ou histórias de vida parecidas entre as celebridades e os anônimos.

Ludmilla e Lulu Santos são os primeiros convidados. A temporada inicial, gravada neste mês de agosto, terá 10 episódios de 60 minutos, que ficarão no ar no GNT até dezembro, exibidos sempre às quintas-feiras.

