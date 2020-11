Família desmente fake news sobre estado de saúde de Nego Nelson: 'Está vivo e não tem Covid!'

A família do violonista e compositor paraense Nego Nelson, de 71 anos, usou as redes sociais para desmentir boatos sobre uma piora no estao de saúde do músico, que está internado em um hospital em Batista Campos, em Belém, tratando de problemas em alguns órgãos, como o coração.

Alguns boatos diziam que ele havia contraído Covid-19, enquanto outros chegavam a dizer que Nego Nelson havia morrido, como também ocorreu ontem com Nilson Chaves, outra vítima de fake news sobre seu estado de saúde.

"Gostaria de avisar que o músico Nego Nelson, que por sinal, é meu pai, está vivo! Está bem! Internado, sim, no Hospital Guadalupe com problemas relacionado ao rim, ao pulmão, ao coração, mas está estável, está medicado e com acompanhamento médico", disse Thiago Lobo, filho de Nelson, no Facebook, desmentindo ainda a suposta infecção pelo novo coronavírus.

"Não está com Covid, não teve e não tem! Não postei nada antes pelo simples motivo de não querer ficar respondendo perguntas. Se quiserem fazer corrente de oração, fiquem à vontade, postar comentários de força e positividade, também. Mas está circulando o comentário de seu falecimento. Isso não é verdade!", publica, com uma foto ao lado do pai no quarto do hospital.

Por fim, Thiago pede para "quem quiser compartilhar até chegar no povo que já acreditou neste boato, por favor, faça!".

Vários amigos e admiradores da arte de Nego Nelson comemoram as informações cedidas pela família, mandando votos desejando uma breve recuperação do mestre. "Nelson Ferreira, nosso queridíssimo Nego Nelson passa bem, graças a Deus. Que notícia maravilhosa! Sinta-se abraçado, meu querido!", comentou a cantora Gigi Furtado.