Sespa nega morte de Nilson Chaves; cantor segue em estado grave

O cantor, compositor e produtor cultural belenense Nilson Chaves, que está internado com um quadro grave de covid-19 no Hospital de Campanha de Belém, no Hangar, no bairro do Marco, segue internado, segundo informou a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Pela manhã, boatos de que o músico havia falecido tomaram conta das redes sociais, com fãs e amigos preocupados com a informação.

Segundo uma fonte próxima à família de Nilson, ele deve ser transferido do Hospital de Campanha do Hangar para a Santa Casa de Misericórdia. Essa informação, contudo, não foi confirmada pela Sespa.

Nesta segunda-feira (09), a informação divulgada foi a de que ele estava ocupando um dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de acordo com o que disse um familiar, que preferiu não se identificar.

Ainda ontem em nota divulgada no Twitter, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou "que o cantor Nilson Chaves é avaliado diariamente desde que iniciou o atendimento no Hospital de Campanha do Hangar. O paciente já realizou exame de tomografia entre outros exames para acompanhamento do quadro".

Em um outro tweet, a Sespa havia ressaltado "que o cantor é acompanhado, ainda, pelo médico da família que tem acesso irrestrito à unidade, bem como familiares de Nilson Chaves. A Secretaria esclarece que não divulga quadro de saúde de pacientes sem o consentimento da família".

Entrada no hospital

O músico, que completou 69 anos no último domingo (09), deu entrada no Hospital de Campanha na última quarta-feira (4) com quadro de tosse e febre. Após passar por tomografia, foi atestado com inflamação no pulmão. O músico tem histórico de problemas no coração. Em 2017, ele sofreu um infarto e foi submetido a procedimento para a instalação de um stent.