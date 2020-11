Com covid, Nilson Chaves tem quadro de saúde agravado e vai para a UTI

O cantor, compositor e produtor cultural belenense Nilson Chaves, que está internado com covid-19 no Hospital de Campanha de Belém, no Hangar, no bairro do Marco, teve o quadro de saúde agravado. Nesta segunda-feira (09), a informação de que ele está ocupando um dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foi confirmada por um familiar dele, que preferiu não se identificar.



"Única coisa que posso falar é o que o médico me falou no boletim de hoje: o caso é muito grave, mas, agora, está estável. Todos os dias tem boletim. Da UTI, às 15h", relatou o familiar.

Em nota divulgada no Twitter, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou "que o cantor Nilson Chaves é avaliado diariamente desde que iniciou o atendimento no Hospital de Campanha do Hangar. O paciente já realizou exame de tomografia entre outros exames para acompanhamento do quadro".



Em um outro tweet, a Sespa ressaltou "que o cantor é acompanhado, ainda, pelo médico da família que tem acesso irrestrito à unidade, bem como familiares de Nilson Chaves. A Secretaria esclarece que não divulga quadro de saúde de pacientes sem o consentimento da família".



Entrada no hospital

O músico, que completou 69 anos no último domingo (09), deu entrada no Hospital de Campanha na última quarta-feira (4) com quadro de tosse e febre. Após passar por tomografia, foi atestado com inflamação no pulmão. O músico tem histórico de problemas no coração. Em 2017, sofreu um infarto e foi submetido a procedimento para a colocação de um stent.



Nas redes sociais, muitos internautas e fãs publicaram mensagens de força para a recuperação. Por meio do Twitter, na tarde desta segunda-feira, a cantora e instrumentista Yanna Cardoso pediu orações. "O nosso canarinho Nilson Chaves, infelizmente, teve piora clínica. Não esqueçam de colocá-lo em suas orações. Que Jesus opere a cura! Força, Nilson!", comentou.