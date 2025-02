Fafá de Belém é convidada para jantar com presidentes do Brasil e Portugal

Fafá de Belém foi convidada para um jantar especial que acontecerá na noite desta terça-feira (18) com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. O evento ocorre às 19h, na Sala Brasília, Palácio do Itamaraty.

Nas redes sociais, a paraense publicou uma foto do convite presidencial. Na legenda, Fafá demonstrou estar muito feliz e honrada com a solicitação, mas afirmou que não poderá comparecer ao jantar, por estar fora do Brasil.

“Fiquei muito feliz em receber esse convite de dois grandes amigos de muito tempo, Lula e Marcelo Rabelo de Sousa, e de uma amiga recente, a quem agradeço seu carinho e reconhecimento, querida Janja. Infelizmente não poderei estar presente porque estou em Portugal”, escreveu a artista.

Apesar de não poder atender ao convite, Fafá ressaltou a grande amizade que tem com os dois presidentes, que segundo ela, resiste ao tempo.

“Quis deixar de público meu agradecimento e essa reflexão sobre as amizades que perduram no tempo e resistem ao poder. Boa terça, meus amores!”, concluiu a cantora.

Portugal e Brasil

A delegação do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ficará no Brasil por mais alguns dias, para participar de diversos encontros, incluindo a 14ª Cimeira Brasil-Portugal, uma reunião entre líderes dos dois países que visa discutir uma cooperação mútua em diversas áreas, entre elas: segurança, comércio, cultura e saúde.