Fafá de Belém relembra história com o Flamengo e destaca homenagem de torcida paraense

A cantora Fafá de Belém foi destaque neste sábado (1º) no Globo Esporte, da TV Globo. A artista paraense falou sobre sua paixão pelo Flamengo, que disputa neste domingo (2) contra o Botafogo a Supercopa Rei, no estádio do Mangueirão.

Na matéria da jornalista Livia Laranjeira, foi citada a criação da torcida Fla Fla de Belém, fundada em 1988 em homenagem a Fafá de Belém, que se define como “a torcida mais peituda do Brasil”.

Durante a entrevista, a madrinha da torcida falou sobre a emoção de ser homenageada pelos torcedores do Flamengo. A Fla Fla de Belém foi reconhecida oficialmente pelo clube como uma embaixada rubro-negra no Pará e, atualmente, conta com 200 integrantes.

