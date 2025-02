Hydro celebrou o aniversário da cidade com show 'Fafá canta Belém'

Belém do Pará vive um ano muito importante que será marcado pela realização da COP 30. Para a Hydro, líder em alumínio e energia renovável, o aniversário de Belém marcou o início das comemorações dos 40 anos da Albras e 30 anos da Alunorte, empresas do grupo, localizadas no estado. Como presente para a cidade, a companhia ofereceu um show da maior voz feminina da Amazônia, a cantora Fafá de Belém, em um espetáculo inédito no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, com ingressos com preços especiais, além de uma sessão fechada para empregados e familiares.

No dia 12 de janeiro, com direção de Arthur Nogueira, "Fafá canta Belém" trouxe composições que a cantora nunca gravou, mas que são parte marcante de sua história, e outras que ela interpretou pela primeira vez: um repertório surpreendente que foi do erudito ao tecnobrega, com as participações do DJ Will Love e do coro Carlos Gomes.

Para Lydia Damian, diretora de Comunicação da Hydro, o show "Fafá canta Belém" foi uma homenagem à cidade e a sua gente. "Estamos com expectativas muito positivas para 2025. E, para iniciar este ano com o pé direito, escolhemos presentear a cidade com um show inesquecível de Fafá de Belém, uma artista profundamente conectada ao Pará e que vem fortalecendo sua relação com a companhia, levando a nossa história para dentro da casa das pessoas. Incentivar a cultura também ajuda a mudar o jogo do alumínio e, para nós, esse será um momento de celebração".

Entre as músicas do show, estavam composições do maestro Waldemar Henrique, de Ruy e Paulo André Barata, Nilson Chaves, Vital Lima e Arthur Nogueira, que fez uma canção inédita para Fafá. Entre as surpresas, o repertório trouxe ainda sucessos das divas Valéria Paiva e Dona Onete, a rainha do Carimbó chamegado.

O espetáculo marcou o início das comemorações dos 50 anos de carreira da artista, que começou a cantar ainda garota em palcos históricos de Belém, como o extinto Teatro São Cristóvão, onde fez uma temporada com Paulo André Barata em 1974. As canções de Paulo André com o pai, o poeta Ruy Barata, rendeu à cantora grandes sucessos desde o primeiro disco, "Tamba-tajá", lançado em 1976.

Para a Fafá de Belém, o apoio à cultura paraense, com um show que foi pensando de forma a valorizar vários artistas da região, especialmente em um ano tão importante como 2025, é essencial. "Entendo que se nós não nos fortalecermos, mais uma vez, vai ser tirado da gente o nosso bem maior, que é a nossa ancestralidade. Eu acredito que estarmos juntos, nos apoiando mutuamente, é o que nos move e o que move essa locomotiva chamada cultura do Estado do Pará. Tudo que vem de fora é muito bem-vindo. Mas aqui, nós somos, nós fazemos e nós existimos!", comenta.

Comprometimento

A Hydro é uma empresa líder em alumínio e energia renovável, comprometida com um futuro sustentável. Com o objetivo de criar sociedades mais viáveis, desenvolve indústrias que importam para as pessoas e para a sociedade. Desde 1905, a Hydro transforma recursos naturais em soluções e negócios relevantes de forma inovadora, criando um local de trabalho seguro para 33.000 empregados em mais de 140 unidades e 40 países.

No Brasil, a Hydro está presente em toda a cadeia de valor do alumínio, com quase 7 mil empregados. Atuando desde a extração de bauxita, produção de energia renovável, refino de alumina, produção de alumínio e extrusão, oferece conhecimentos e competências únicas para indústrias da construção, automotiva e de embalagens, entre outras.