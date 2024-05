Mudando o jogo do alumínio: Hydro destaca ações de sustentabilidade por um alumínio mais verde

O alumínio é um dos metais mais importantes do nosso dia a dia. Está presente nos edifícios e construções onde moramos, nos nossos carros, aviões e trens que nos transportam, nos celulares e computadores que nos conectam. Infinitamente reciclável, é fundamental para a evolução de uma sociedade em constante desenvolvimento, além de peça-chave para um mundo cada vez mais sustentável.

Por isso, a Hydro tem a missão de reduzir em 30% as emissões de carbono das suas operações até 2030 e se tornar carbono neutro em 2050, entregando volumes de alumínio mais sustentável em escala industrial e colaborando com uma economia cada vez mais circular. A missão é investir na produção de um alumínio mais verde, com responsabilidade ambiental em cada etapa da cadeia de valor desse metal tão essencial para a sociedade.

Campanha institucional destaca o cuidado com o meio ambiente e com as pessoas (Divulgação/Hydro)

E para realmente assumir seu protagonismo liderando essa transição e transformação da indústria, o ciclo produtivo do alumínio precisa mudar. É por isso que a Hydro reforça sua atuação sustentável, com impacto positivo na natureza e investimento em projetos que destacam o compromisso em neutralizar as emissões de carbono no meio ambiente, sempre com um olhar atento para uma sociedade mais justa.

A produção do alumínio envolve mineração em áreas desafiadoras e com ecossistemas importantes. Enfrentando diversos dilemas no processo produtivo, é preciso inovar. E a Hydro está repensando radicalmente cada etapa de sua cadeia de valor do alumínio, garantindo transparência e minimizando impactos da mina ao produto final.

Além da meta de descarbonização das operações, com auxílio de novas fontes de energias renováveis, o cuidado com as áreas mineradas também é um compromisso da Hydro. Na região da Hydro Paragominas, a mina de bauxita da Hydro, mais de 3 mil hectares já foram reflorestados desde 2009. Só em 2023, foram reabilitados cerca de 328 hectares.

Na Hydro Paragominas, mais de 3 mil hectares já foram reflorestados desde 2009 (Divulgação/Hydro)

Por um futuro mais inteligente e sustentável

A Hydro está lançando, neste mês, a maior campanha institucional da empresa no Brasil, na qual destaca seu cuidado com o meio ambiente e com as pessoas, e a qualidade do alumínio produzido. A campanha é estrelada pela cantora Fafá de Belém, símbolo do Pará, estado onde se concentra a maior parte das operações da Hydro no Brasil.

"Atuar de forma responsável é uma prioridade para a Hydro. Temos o objetivo de reforçar nossa posição como líder na produção de alumínio, um metal fundamental para a transição energética, mas sobretudo destacar nosso compromisso com a construção de um futuro cada vez mais sustentável", afirma Lydia Damian, diretora de comunicação da Hydro.

Fafá de Belém é uma artista que se conecta com o meio ambiente e com as gerações futuras e, por isso, representa uma sinergia tão importante com a Hydro ao falar sobre o Pará, sobre a região amazônica e sobre o compromisso com um mundo mais sustentável.

“Às portas da COP30, essa nossa responsabilidade é ainda maior. Então, com muito orgulho, eu falo da Hydro, essa empresa que tem crescido com o Pará, tem abraçado cada vez mais as causas sustentáveis, que mudou padrões em busca de um novo tempo, onde o homem, a Terra, a natureza, são e haverão de ser respeitados”, ressalta a cantora.