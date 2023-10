Fábio Porchat lembra bebedeiras e loucuras em Belém em show de stand up

Fábio Porchat lembra de bebedeiras em Belém, que o levaram para lugares totalmente inusitados. As histórias estão presentes na noite desta quinta-feira (20), em shows do humorista e apresentador na capital paraense na Assembleia Paraense. O artista conta um pouco das viagens pelo Brasil e pelo mundo no show de stand up “História do Porchat”.

"Tiveram algumas bebedeiras minhas aqui no Pará, em Belém, especialmente. Eu lembro de uma que quando eu vi estava na despedida de solteiro de alguém. Eram umas mulheres de cinta-liga dançando, uma festa interessante, animadíssima, que eu não estava dando nada por aqui. Um amigo meu falou para uma festinha é boa, quando eu vi eram só mulheres de cinta-liga. Essas festinhas é que eu quero que me convidem mais", revelou.

Conhecido por ser um bom contador de histórias, Fábio Porchat tem se destacado com o sucesso do progrma “Que História É Essa, Porchat?”, que chega a quinta temporada. Neste ano, ele ainda terá o inédito especial de Natal da Portas dos Fundos, e no próximo ano viverá o par romântico com Sandy, em “Evidencias do amor”.

Algumas histórias do programa estiveram no show atual, Porchat reuniu os contos com um viés cômico. "Eu peguei todas as minhas histórias de viagens que eu senti que tinham dado errado, ou tinham sido experiências no mínimo curiosas e resolvi juntar e escrever separadamente. Eu fui pegando história por história e vendo qual gerava mais contexto cômico para stand up, porque contar uma história é diferente de fazer um show de stand up", explicou.

Dentre os lugares que mais lhe impactaram a Etiópia, país da África, foi um dos que mais lhe marcou. “Na Etiópia, são igrejas feitas nos séculos X e XI, igrejas muito lindas, todas monolíticas, ou seja, de uma só pedra foi feita a igreja. Eu fiquei muito impactado com aquilo e me emocionei”, detalhou.

O humorista ficou encantando também com Itália, onde adoraria morar. No entanto, Porchat tem planos para morar em Portugal. “Eu tenho planos para morar em Portugal, que é uma maravilha também, e tem o trabalho, mas a Itália é o local agradável de se estar”, apontou.

Com muita experiência em viagens, Fábio Porchat orienta os futuros turistas em pesquisar antes de tomar qualquer decisão. “Pesquise qual é a melhor época. Às vezes, você quer ir para um lugar e descobre que é uma época de chuva, ou é época de seca, ou que ninguém vai, ou é época que não tem sol. Então, descubra qual é a melhor época para ir para aquele lugar, primeiro de tudo. Sabendo qual é a melhor época, aí que você começa a planejar sua viagem”, declarou.

